Futbolista con pasado judicial estaría en carpeta de Atlético Nacional

Falta poco para que termine este primer semestre para Atlético Nacional, sea que clasifique o no a la gran final del fútbol profesional; por ende, los directivos trabajan en el equipo del próximo semestre para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores y la Liga BetPlay para buscar la estrella de Navidad.

Y comenzó a sonar el posible fichaje de un futbolista que, según algunos hinchas del equipo, no debería llegar a raíz de un problema que tuvo en su etapa en Argentina y en Boca Juniors, que, por poco, le cuesta toda su carrera profesional.

Lo que le sucedió a Sebastián Villa, pese a su gran nivel deportivo, también lo alejó de la Selección Colombia y un poco de grandes clubes del fútbol argentino, militando en la actualidad en un equipo de media tabla en ese país.

Sebastián Villa con Boca Juniors Foto: AFP

¿Por qué Sebastián Villa llegaría a Atlético Nacional?

En el podcast ‘Clásico Paisa’, la periodista Pilar Velásquez confirmó que en el cuadro verdolaga hay versiones encontradas, debido a ese proceso judicial que tuvo el colombiano en Argentina, pero teniendo en cuenta el nivel deportivo y lo que podría aportarles a los planes de Atlético Nacional.

“Otros dicen que definitivamente no vestirá esta camiseta. La noticia es que el interés ha existido, que hay una parte que quiere, que hay una parte que no, también. Nacional que pueda tener la posibilidad de traerlo. No lo descarten”, dijo.

🇳🇬 El fragmento en el que se habla sobre el interés que habría en una parte de la dirigencia de Atlético Nacional por fichar a Sebastián Villa. https://t.co/Vq4amIx9qj pic.twitter.com/LTYgKddKBp — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) June 12, 2025

¿Qué pasó con el colombiano en Argentina?

En Argentina, Villa fue condenado por abuso sexual y violencia de género por parte de su exesposa y otra mujer llamada Tamara Roldán. En el caso fue condenado a 2 años y 1 mes de prisión, pero no se determinó cárcel, sino otras medidas como lo son: residencia bimestral, no tener contacto con las víctimas, evitar alcohol y drogas, además un tratamiento psicológico para evitar más casos.