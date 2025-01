Futbolista de la Kings League le preguntó a James si llegaba al Junior; respuesta preocupó

Ilusión en la capital del Atlántico ante un posible fichaje del '10' de la Selección Colombia al conjunto tiburón, en especial porque, este miércoles, 8 de enero, en el Mundial de la Kings League el propio futbolista tendría programado un vuelo a territorio cafetero este jueves en donde se espera pueda tener una reunión con agentes del cuadro rojiblanco para mirar la posibilidad del traspaso.

Sin embargo, pese al deseo de los directivos, el futbolista no llegaría a Barranquilla, sino a Medellín en donde se encuentra su casa y donde tendría que atender unos asuntos personales, en materia también de sus negocios que, la mayoría, tienen sede en la capital antioqueña. Algo que James Rodríguez ha hecho siempre que queda con tiempo libre y es viajar a la ciudad. Pero un futbolista de la Selección Colombia de la Kings League terminó de preocupar y es que, personalmente, le preguntó si llegaría y su respuesta fue "no creo".

James Rodríguez y su llegada al Junior Foto: AFP y Junior

¿Qué dijo James Rodríguez sobre su llegada a Colombia?

Fue a través de sus estados de WhatsApp en donde el futbolista reveló que al preguntarle al '10' si llegaba al cuadro tiburón y su respuesta fue "no": "No va a Junior, ya le pregunté y sus palabras fueron: 'No creo'", dijo. Algo que decepcionó a algunos hinchas del conjunto barranquillero de que se pueda producir ese fichaje en esta ventana de transferencias.

Le salió competencia al Junior

Por otro lado, el '10' llegará a Medellín a analizar todas las ofertas sobre la mesa. Pues dicen que a la capital de Antioquia llegarán miembros de cuadro barranquillero para intentar convencerlo y que se ponga la camiseta, que, además, fue un deseo del propio técnico César Farías de que se haga una realidad. Pero le salió competencia al equipo y es que, según medios internacionales, Boca Juniors, Banfield, Sevilla y dos clubes de la MLS tendrían lista también una propuesta para que llegue el colombiano en este mercado de fichajes; por lo tanto, el círculo del cucuteño no ha tomado una decisión sobre su futuro.