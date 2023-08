Futuro de Kevin Mier y Tomás Ángel: esto dijo Atlético Nacional sobre sus salidas

Está latente la tensión al interior del camerino de Atlético Nacional , luego de una serie de rumores que desataron la incertidumbre en la afición sobre la posible salida de Kevin Mier y Tomás Ángel, quienes, según fuentes, estarían cerca de dejar la institución verdolaga.

Y es que en las últimas semanas Tomás Ángel dejó de aparecer en las convocatorias de William Amaral, quien en rueda de prensa se ha negado a responder el por qué la ausencia de él y de otros jugadores como Kevin Mier. Pese que el brasileño dijo inicialmente que eran temas físicos sin dar mucho detalle.

Lo mismo con la ausencia de Kevin Mier, la cual era una incógnita e incluso se había especulado sobre una venta a un club europeo sin confirmación alguna.

Kevin Mier - portero de Atlético Nacional // Foto: Twitter @nacionaloficial

¿Los vendieron?

Este martes, 15 de agosto, en rueda de prensa, Esteban Escobar 'Palillo', directivo del club, junto al técnico William Amaral salieron a responder sobre esta serie de rumores e incluso confirmaron ciertos detalles detrás de estas historias.

"He visto que se genera una polémica de un posible veto , pero nada que ver. El profe tiene su plantilla de 30 jugadores y es él quien decide quién juega y quién no. Incluso ha jugado contra Jaguares, fue convocado al partido de Copa Libertadores (...) No podemos que nada que no se convoca un jugador se genere una polémica que no es, con Tomás esperamos renovar su contrato. Sabemos que él tiene la voluntad, pero hoy es jugador de Atlético Nacional", manifestó Esteban 'Palillo' dando claridad a los rumores sobre el futuro de Tomás Ángel.

Tomas Ángel // Foto: Twitter @nacionaloficial

Asimismo, 'Palillo' respondió sobre la ausencia de Kevin Mier y reiteró que se trata de un problema físico más que nada, por esta razón no ha estado en los últimos partido y hasta la fecha sigue siendo jugador de Atlético Nacional. Pese a la aclaración, el directivo dijo que actualmente el fútbol europeo están en fichajes y por eso es complejo retener a ciertos jugadores, que es algo normal.

"Que preguntan por los jugadores, claro, como lo han hecho con Jhon Solís y Kevin Mier, y eso nos alegra porque podemos generar jugadores. Eso sí, repito no hay jugadores vendidos", añadió.

¿Qué función cumple Carolina Ardila en Atlético Nacional?

"No tiene ningún rol directivo ni administrativo en el club, ella tiene una empresa de jugadores como todos conocen y como hay otras empresas que participan en Atlético Nacional, nosotros trabajamos con todos (...) Nosotros estamos armando las nóminas buscando la que consideramos la mejor para Atlético Nacional, no para cierto directivo ni cierto personaje ni nada", explicó 'Palillo'.

