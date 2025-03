"Gallina cu* roto": jugador de Once Caldas desata polémica con insulto contra Millonarios

Polémica en Bogotá tras la derrota de Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana 2025, pues era uno de los objetivos del técnico David González en esta temporada. Pero una nueva situación revivió el resultado debido a la molestia de la afición albiazul contra uno de los futbolistas del 'Blanco Blanco', que, a través de redes, se despachó con un insultó al equipo capitalino.

Fue el defensor Jerson Malagón el que se volvió el centro de atención de los hinchas de Millonarios, que, en sus redes sociales, dejaron varios malos comentarios por su postura del partido y "burlarse" de la eliminación del equipo en esta fase del campeonato: "Culo roto, gallina culo roton jajajajaja", fue el mensaje que desató la polémica. Además, en un segundo mensaje mencionó que "era alérgico a las plumas".

Por supuesto, la postura del defensa molestó a los hinchas albiazules que, en redes sociales, han pedido que se dé algún tipo de sanción contra él debido a la "incitación al odio" que hace con este tipo de publicaciones en donde "no aportan" en el desarrollo del fútbol profesional colombiano.

El pasado de Jerson Malagón en Santa Fe

El bogotano, de 31 años, tuvo un breve paso por el conjunto cardenal en 2022; por ende, algunos hinchas azules han relacionado este comentario debido a su pasado con el 'León' de la capital. Pese que fue corta su etapa, el futbolista habría adquirido un cariño especial hacia el rojo.

Pero a lo largo de su carrera, Malagón ha estado en diversos clubes del fútbol profesional colombiano como La Equidad, Orsomarso, Tigres, Patriotas, Águilas Doradas, Deportivo Pasto, América de Cali y Once Caldas. Pero su "mejor etapa" ha sido en el conjunto boyacense y en el 'Blanco Blanco' de Manizales.

Jerson Malagón en Santa Fe // Foto: Santa Fe

¿Habrá sanción para Jerson Malagón por sus mensajes?

No. La Conmebol no contempla este tipo de escenario, o por lo menos no le presta tanto atención. Por ende, el futbolista no podría recibir sanción; sin embargo, la Dimayor opera diferente y ellos sí podrían darle algún tipo de "castigo", como sucedió con Jorman Campuzano en 2024 cuando por acusar en redes sociales recibió 4 fechas.