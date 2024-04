Giovanni Moreno celebró la salida del presidente de Atlético Nacional: "Muchachos..."

Luego de que Atlético Nacional confirmara la salida de Mauricio Navarrodel cargo de presidente, las redes se encendieron por un comentario en especial en la cuenta de Instagram del club paisa, pues Giovanni Moreno, exjugador del equipo, celebró la decisión con un sutil “muchachos”.

Aunque no parece ser algo mayor, la palabra “muchachos” hace alusión a la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 por el cántico de La Mosca de “Ya nos volvimos a ilusionar” por lo que la afición verdolaga interpretó el mensaje del exjugador con alegría por la decisión que tomó la institución antioqueña.

Cabe recordar que, en 2022, Giovanni Moreno salió envuelto en una polémica con la institución paisa a raíz de un comentario que hizo en rueda de prensa luego de que el equipo saliera campeón de la Liga BetPlay ante Deportes Tolima.

“Es el técnico campeón y es el que menos gana del fútbol profesional. De todos, estoy segurísimo. Nosotros sabemos eso”, dijo, hecho que días después generó su salida de la institución.

Posteriormente, Giovanni Moreno habló con el líder de la barra popular de Los Del Sur sobre su salida dejando muy parada la dirigencia de ese entonces de la cual hacia parte el ahora expresidente Mauricio Navarro.

“Les dije que lo sentía, nunca quise estar por encima de la institución, solo quería que las personas que están al lado mío estuvieran bien. Me pude equivocar, pero no les estaba faltando el respeto, no estaba diciendo mentiras. Solo queríamos que el profe estuviera mejor, nada más. Yo no pretendía estar por encima de Nacional, los dueños ni la gente. La decisión fue tomada en un momento de rabia. Yo quería seguir en Nacional”, aseguró en su momento.

Ahora, Atlético Nacional termina de ultimar detalles para confirmar a su nuevo presidente que, según rumores, sería Sebastián Arango Botero, que aparte de ser hincha del equipo, es reconocido por su experiencia en el mundo de los negocios en especial por su trabajo con el Grupo Éxito en el cargo de gerente comercial inmobiliario.