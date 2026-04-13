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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Habla exempresario de Jannenson Sarmiento por polémica de amaño de partidos: "Una vergüenza"

Habla exempresario de Jannenson Sarmiento por polémica de amaño de partidos: "Una vergüenza"

Se conoció que este caso tendrá dos caminos: uno civil, relacionado con el incumplimiento contractual, y otro penal, que dependerá de las investigaciones en curso.

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