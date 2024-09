¿Habrá sanción o no a los futbolistas de Atlético Nacional por polémico video?

Tras el polémico video que se conoció este martes, 17 de septiembre, de un grupo de futbolistas de Atlético Nacional bebiendo alcohol y compartiendo con algunas mujeres, se desató una ola de malos comentario en contra de la institución, en especial debido a que, hasta ahora, no se han pronunciado por lo sucedido en este caso.

“Feliz tarde para todos. Respecto al video que ya es de público conocimiento, queremos decir que La ropa sucia la lavamos en casa y nuestro único objetivo es el partido del jueves. Esperamos como siempre su apoyo y difusión de la información relevante e importante de nuestro equipo. Abrazo para todos”, fueron las únicas palabras de la institución sobre este hecho.

¿Habrá sanción o no a los futbolistas implicados?

Pese al silencio de la institución sobre el tema detrás de este video que ha dado de qué hablar, se supo que la junta directiva estaría analizando la situación e incluso expulsar a uno de los jugadores definitivamente de la institución para sembrar un precedente de que este tipo de actos no pueden repetirse; además, algunos jugadores habrían sido apartados del equipo principal por esta fuerte polémica, pero, hasta ahora, Atlético Nacional no ha confirmado esta información ni ha explicado las acciones a tomar.

Jugadores de Nacional en fiesta.

¿Cuáles fueron los futbolistas implicados en el video?

Kilian Toscano, Joan Castro, Dairon Asprilla y Harlan ‘Chipi Chipi’ Castillo serían los que aparecen en el video al lado de mujeres y con alcohol. Pero no se sabe con exactitud si estarán o no este jueves ante Alianza.

Desde el club confirmaron que sí habrá lista de convocados pública y que los hinchas la podrán ver en las redes sociales como siempre. Pero se rumorea que Luis Marquínez sería el portero titular de este partido ante la lesión de David Ospina y la polémica en torno a ‘Chipi Chipi’ Castillo.