Hernán Torres, técnico de Deportes Tolima no se arrepiente de ‘rajar’ de un periodista en Ibagué

Hernán Torres Oliveros, técnico del Deportes Tolima , dejó en claro que no se arrepiente de arremeter contra un periodista de un medio de Ibagué, que lo cuestionó por su desempeño al frente del equipo Vinotinto y Oro.

El tolimense fue grabado ‘rajando’ del comunicador al final de una rueda de prensa, previo al partido ante Academia Puerto Cabello, por la Copa Sudamericana, en la que se fue con toda contra el profesional que cubre el acontecer del club Pijao.

El afectado por las declaraciones de Torres fue el reportero de la emisora Ondas de Ibagué, Iván Lozano , a quien el entrenador le lanzó fuertes calificativos y buscó revancha de una rueda de prensa anterior, en la que el periodista le cuestionó sobre su continuidad frente al onceno tolimense.

“¿Ya puedo hablar o no?", preguntó Torres. "A ese de Ondas de Ibagué voy con toda... “¿Vio cómo lo maté? ¿Lo maté o no? Yo nunca he sido… Está es mal informado. Y eso no es sorpresa, es el fútbol… ¿Lo maté o no lo maté con calidad? …El gordito allá…”, expresó en aquella imprudencia.

Tras este hecho, que fue transmitido en vivo por las redes sociales del club, se armó una fuerte polémica, pues hubo quienes defendieron el actuar del entrenador, justificados en su éxito con los de Ibagué, a quienes llevó a tres finales consecutivas de Liga entre 2021 y 2022, y dos más entre Copa y Superliga.

En una nueva conferencia, esta vez después del juego que el elenco tolimense le ganó al Deportivo Pasto (3-1), el lunes anterior, Torres fue indagado por la forma en que se refirió a Lozano. Y, en vez de disculparse con el comunicador, se ratificó en sus apreciaciones.

“Si una persona me está pidiendo la cabeza, ¿qué hasta cuando Hernán Torres?, que la gente está desesperada porque yo me vaya, me parece que no es correcto", dijo el técnico.

Según él, "este cuerpo técnico ha dado resultados positivos, en esta temporada hemos estado en cinco finales, hemos sido dos veces campeones, tres veces subcampeones, clasificados a octavos de Copa Libertadores”, señaló el estratega, con lo que puso punto final a este asunto.

