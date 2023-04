Hernán Torres, técnico del Deportes Tolima, en el 'ojo del huracán' por arremeter contra periodista

El técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres, protagonizó una nueva polémica, en la previa del partido que el equipo pijao sostendrá este jueves (7:00 de la noche) ante Academia Puerto Cabello de Venezuela, por la primera fecha del grupo D de la Copa Sudamericana.

El estratega ibaguereño, de 61 años, sabe que está obligado a sacar buenos resultados en el presente torneo, toda vez que en su más reciente presentación, en 2021, terminó último de su zona con apenas 3 puntos de 18 jugados.

Ante esto, tal parece que la presión que lleva sobre sus hombros le jugó una mala pasada al orientador quien se desquitó con uno de los periodistas que cubren al club pijao.

Luego de la rueda de prensa que ofreció el equipo de cara a este compromiso y, luego de creer que los micrófonos estaban apagados, Torres se ‘despachó’ y arremetió contra el comunicador, quien minutos antes lo había interrogado por la actualidad de su equipo.

El afectado por las declaraciones de Torres es el reportero de la emisora Ondas de Ibagué Iván Lozano, a quien el técnico pijao le lanzó fuertes calificativos y buscó revancha de una rueda de prensa anterior, en la que el periodista le cuestionó sobre su continuidad frente al onceno Vinotinto y oro.

“¿Ya puedo hablar o no?", preguntó Torres. "A ese de Ondas de Ibagué voy con toda... “¿Vio cómo lo maté? ¿Lo maté o no? Yo nunca he sido… Está es mal informado. Y eso no es sorpresa, es el fútbol…¿Lo maté o no lo maté con calidad?…El gordito allá…”, añadió.

Esto del entrenador del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros, es a todas luces vergonzoso. Así se refirió al periodista Iván Lozano (@IvanLDeportes), creyendo que nadie lo escuchaba. Todo mi apoyo al periodista que solo busca hacer su labor. pic.twitter.com/5jBjWPaPhv — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) April 6, 2023

Al lado del estratega se encontraban miembros del equipo de prensa del club, a quienes les habría parecido gracioso los comentarios hechos por Torres, pues de fondo se escucharon risas de los que serían sus acompañantes en el recinto.

Tras este hecho, que fue transmitido en vivo por las redes sociales del club, se armó una fuerte polémica ente quienes defendieron al timonel y los que apoyaron al periodista señalado.

Ante las repercusiones del tema, la oficina de prensa del Deportes Tolima borró el video original de la conferencia de sus canales oficiales y subió uno nuevo omitiendo la escena. Hada el momento no se conoce pronunciamiento ni del equipo ni de Hernán Torres.

