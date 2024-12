Hinchas de Atlético Nacional ilusionados con importante dato del equipo vs. Santa Fe

Final de cuadrangulares vibrante tendrán los cuatro equipo del grupo A este domingo, 8 de diciembre, para definir cuál será el finalista. Si bien solo embajadores o verdolagas tienen posibilidad de llegar a esa cita en la búsqueda de la estrella de la Liga BetPlay, lo que hagan los otros equipos será determinante en esta última fecha.

Atlético Nacional visitará Bogotá con la obligación de conseguir los tres puntos y a la espera que Pasto gane o empate contra Millonarios para alcanzar la final. Pues los embajador dependen de sí mismos para llegar a la cita que les permitirá soñar con la estrella de Navidad, solo debe vencer al cuadro nariñense.

El dato que ilusiona a hinchas de Nacional

Pero hay un dato determinante, que, por lo menos, ilusiona a toda la hinchada de Atlético Nacional de cara a esta definición de los cuadrangulares. Desde 2017, los verdolagas no pierden en el estadio Nemesio Camacho El Campín enfrentando a Independiente Santa Fe, información crucial que da cierta 'ventaja' a los paisa de cara a este compromiso.

La última vez que el cuadro paisa cayó en la capital del país enfrentando al cuadro cardenal fue el 9 de julio de 2017. En esa ocasión, el técnico del equipo capitalino era dirigido por Gustavo Costas y vencieron a los paisas por la mínima diferencia, es decir, 1 a 0.

Santa Fe vs. Nacional en Liga BetPlay 2024 // Fotos: X @SantaFe y @nacionaloficial

¿Podría clasificar Atlético Nacional aunque pierda?

No. El cuadro verdolaga debe sumar al menos un punto para ilusionarse con la final de la Liga BetPlay, pues un punto de diferencia los separa de Millonarios y deben depender de que Deportivo Pasto haga la tarea de local, lo "negativo" es que los nariñense no tienen nada qué jugarse y probablemente no le generen mayores complicaciones a los embajadores, por lo que será un "milagro" la definición y una posible clasificación paisa.