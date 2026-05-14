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Hinchas de Atlético Nacional salen favorecidos para el duelo vs. Deportes Tolima

Los verdolagas visitan este sábado Ibagué para el duelo de ida de la semifinal de la Liga BetPlay y los más favorecidos por el sorteo fueron los hinchas.

Atlético Nacional y sus hinchas de fondo.jpg
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 14 de may, 2026

A través de un comunicado, Dimayor dio a conocer las fechas y horarios en que se disputarán las semifinales de la Liga BetPlay 2026, que dejó que el primer duelo será este sábado, 16 de mayo, entre Deportes Tolima y Atlético Nacional en el estadio Manuel Murillo Toro.

El duelo entre verdolagas y pijaos quedó programado para las 6:00 de la tarde y, curiosamente, los mayores beneficiados por esta decisión fueron los seguidores del cuadro paisa debido a que sí habrá ingreso de hinchada visitante para este compromiso, así lo hizo saber el cuadro tolimense en sus redes sociales.

Tolima vs. Nacional

Precios y localidades para Tolima vs. Nacional

  • Occidental Numerada — $174.200 + $10.500 | Aforo: 550
  • Occidental General — $133.900 + $8.100 | Aforo: 3.300
  • Oriental — $96.200 + $5.800 | Aforo: 7.000
  • Lateral Norte — $55.900 + $3.400 | Aforo: 3.750
  • Lateral Sur — $46.800 + $2.900 | Aforo: 8.000
  • Nor Occidental Visitante — $104.000 + $6.300 | Aforo: 2.000

¿Final adelantada?

El duelo entre pijaos y verdolagas será algo apasionante, en especial por el historial fases decisivas entre ambos equipos. Arrancará el 16 de mayo en Ibagué y cerrará el 23 en Medellín, en donde serán 180 minutos para definir a uno de los finalistas que buscarán bordar la estrella de mitad de año en el FPC.

Ambos clubes llegan en un excelente nivel y con una ambición alta de lograr un buen resultado. Pero la "ventaja" que tendrá Atlético Nacional será la carga del Tolima en Copa Libertadores, que aún define si clasifica o no a los octavos de final, mientras que ellos tendrán la semana para descansar y preparar el duelo de vuelta.

Este se ha convertido en uno de los duelos más comunes en la historia de los torneos cortos del fútbol colombiano, en especial por la calidad de cada uno.

Escudo del Deportes Tolima y Atlético Nacional de fondo.jpg

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