En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Histórico equipo del FPC anuncia cambio de ciudad y nombre: "No hay soluciones"

Histórico equipo del FPC anuncia cambio de ciudad y nombre: "No hay soluciones"

El anuncio tomó por sorpresa a los hinchas de este equipo, que piden algún tipo de solución que evite el fin de uno de los equipos más representativos de la historia del FPC.

Publicidad

Publicidad

Publicidad