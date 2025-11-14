Histórico equipo del FPC anuncia cambio de ciudad y nombre: "No hay soluciones"

Día triste en la historia del fútbol profesional colombiano este 14 de noviembre de 2025, pues, a través de redes sociales, Atlético Huila hizo un anuncio que sorprendió y entristeció a todos los hinchas: el club desaparecerá y se mudará de ciudad bajo otro nombre en 2026.



¿Por qué desaparecerá el Atlético Huila en 2026?

En un comunicado, la directiva del cuadro ‘opita’ explicó las razones que llevaron a tomar la decisión de decirle adiós al departamento del Huila, todo en torno a la inhabilitación del Guillermo Plazas Alcid, el estadio que por décadas fue la casa de los amantes del fútbol en esta región.

“Desde que el municipio de Neiva dio a conocer el informe oficial que impide contar con público en dicho escenario, la junta directiva ha venido trabajando de forma constante en la búsqueda y evaluación de todas las alternativas que, con responsabilidad, permitan la viabilidad y sostenibilidad de nuestro proyecto deportivo”, explicaron.

Atlético Huila, campeón segunda división Foto: Dimayor

Es por eso por lo que tomaron la “dura decisión” de solicitarle a la Dimayor el traslada al municipio de Yumbo en el Valle del Cauca, esto tras un acuerdo logrado con la alcaldía local de este sitio. Asegurando que no usarán ni el nombre ni los colores tradicionales que por décadas representaron a los ‘opitas’.

“La situación actual del estadio, sin una solución viable a corto o mediano plazo, imposibilita el normal desarrollo de la competencia y pone en riesgo la estabilidad operativa y financiera de la organización. Bajo estas circunstancias, la decisión adoptada busca garantizar la continuidad del proyecto deportivo, proteger con responsabilidad el futuro de la institución y asegurar que el equipo profesional y las divisiones formativas cuenten con un entorno adecuado para su desarrollo sostenible”, añadieron.



Pidieron disculpas a la afición y la ciudad por lo que significaba irse, pero aseguraron que “era lo mejor por la historia de la institución”.

Atlético Huila anuncia su desaparición en 2026 // Foto: X @AtleticoHuilaof

Atlético Huila, un club histórico en Colombia

Fundado el 29 de noviembre de 1990, el cuadro opita nació como la insignia a representar a los huilenses durante décadas. Comenzó en la segunda división de Colombia en 1991 tras la conformación del primer equipo profesional y en 1992 tras una gran campaña con Alberto Rujana logró el anhelado ascenso.

A lo largo de su historia, el rendimiento fue así entre primera y segunda división. La última vez que estuvieron en la máxima categoría fue en 2023. Lo mejor que lograron fue el subcampeonato de la Liga en 2007 y 2009, además alcanzando fases finales de la Copa Colombia.