Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 20

Finalizó el todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-II, que dejó diferentes emociones de principio a fin. Eliminaciones como las Millonarios, Once Caldas, Deportivo Pereira o Deportivo Cali fueron las más representativas, al igual que el liderato del cuadro Deportivo Independiente Medellín (DIM) con 40 puntos en 20 partidos disputados.

Liga BetPlay // Fotos: AFP / Dimayor.

Posiciones Liga BetPlay: así quedó la tabla tras la fecha 20

Independiente Medellín (40 puntos). Deportes Tolima (38 puntos). Atlético Nacional (37 puntos). Atlético Bucaramanga (37 puntos). Junior de Barranquilla (35 puntos). Fortaleza (35 puntos). Independiente Santa Fe (31 puntos). América de Cali (29 puntos). Alianza F.C. (29 puntos). Águilas Doradas (27 puntos). Once Caldas (27 puntos). Millonarios (26 puntos). Llaneros (25 puntos). Deportivo Cali (21 puntos). Unión Magdalena (21 puntos). Envigado (20 puntos). Deportivo Pasto (19 puntos). Deportivo Pereira (18 puntos). Boyacá Chicó (16 puntos). La Equidad (14 puntos).

DIM, el gran protagonista de la Liga BetPlay 2025-II

Tras 20 fecha, el cuadro dirigido por el antioqueño Alejandro Restrepo demostró tener un rendimiento altísimo con sed de revancha del subcampeonato del primer semestre vs. Independiente Santa Fe. El poderoso alcanzó 40 puntos y se impusó con rivales de gran peso sin mayor problema.

En total, el poderoso obtuvo la victoria en 12 partidos, empató en 4 y perdió en 4, anotando 46 goles y dejando que le hiceran 28 para una diferencia de gol de 18. Unos números de alto nivel a la altura de lo demostrado en todo el semestre.

Independiente Medellín // Foto: X @DIM_Oficial

Las decepciones: Millonarios y Once Caldas

El cuadro embajador y el blanco blanco fueron las grandes decepciones del semestre, pues arrancaron el semestre con mayor ilusión y con la fe de llegar hasta las instancia finales, pero todo terminó siendo contraproducente.



La mala racha de David González y las salidas de Falcao, Daniel Cataño y Álvaro Montero le costó el rendimiento a millones, que ni Hernán Torres pudo traer de vuelta y costó encontrar un ritmo positivo; por otro lado, con la gran Copa Sudamericana que tuvo el Once Caldas muchos esperaban más de Hernán Darío 'EL Arriero' Herrera, pero ese club no se volvió a encontrar desde la eliminación continental.