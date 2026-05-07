¿Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional sí será en El Campín? Habría cambio en decisión

Tras conocerse la decisión de la Comisión de Seguridad y Convivencia de Bogotá de no darle entrada a la hinchada de Atlético Nacional a la ciudad en pro a la seguridad en el marco del Día de la Madre, Internacional criticó la decisión en un comunicado y, aunque respetó la decisión, expresó su inconformidad por el desarrollo del deporte.

Sin embargo, este 7 de mayo nuevamente la Comisión le abrió la puerta a las autoridades, equipos y todos los implicados en el desarrollo del juego que, ahora, podría tener un cambio en la decisión y se abrió la posibilidad del ingreso de hinchada visitante, incluso de que sí se pueda llegar a disputar en el estadio Nemesio Camacho El Campín este sábado, 9 de mayo.

Así lo hicieron saber los periodistas Mariano Olsen y Juan David Londoño, a través de X, pues la Comisión analizó que el partido Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional y calificó que es un evento tipo A, por ende, no afecta la seguridad en la ciudad. En ese orden de ideas, según el primer mencionado, ya se autorizó el ingreso de hinchada visitante y pronto se sabrá si será o no en el coloso de la 57.

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional // Foto: X @InterBogOficia @nacionaloficial

Pero aún hay otras versiones que aseguran que la decisión se mantiene, por ende, habrá que esperar un pronunciamiento oficial para saber si Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional se disputará este sábado, 9 de mayo, en la capital o no.



Este duelo corresponde al choque de ida de los cuartos de final de los 'playoff' de la Liga BetPlay 2026. Programado para las 4:00 de la tarde del próximo 9 de mayo en Bogotá, según el calendario oficial de la Dimayor. Cabe recordar que el ente deportivo pidió a los implicados reconsiderar la decisión en pro al fútbol y espectáculo en el país.

