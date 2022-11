Jair Palacios, el jugador que le ganó el partido a las drogas: "La salud mental no es un juego"

La hinchada de Millonarios recuerda con cariño a Jair Palacio , el lateral de Miguel Ángel Russo que militó en 2017 y fue parte del equipo que venció a Independiente Santa Fe en la final de la liga colombiana.

No obstante, la historia de este jugador perdió el rumbo en algún punto de su vida por culpa de las drogas que lo llevó a vivir, lo que para él ha sido, la peor parte de su vida en Colombia.

"La gente para lo malo sí está (...) Yo me lancé de un cuarto piso bajo el efecto de sustancias sin darme cuenta. Me levanté a los tres días y me dice me esposa que llevaba en coma una semana y que me tiré, y yo ¿cómo así?, y me dice que sí y cuando me veo la cadera, el hueso lo tenía hacia arriba. No me podían operar hasta que me despertara del coma. Yo no lo podía creer", expresó

Palacios asegura que el único amigo que necesita es Jesus, quien para él, lo ha acompañado desde que era solo un 'pelao'. El exmillonarios conoció las drogas a sus 14 años y conoció al Deportivo Cali, que intentó ayudarlo, pero no quiso cooperar.

"Ellos sabían el problema que estaba atrevesando, donde Jair Palacios no quiso y me escabapa del centro de rehabilitación (...) Todas las drogas, yo consumí: marihuana, éxtasis, cocaína, tussi...", narró.

En su paso por el cuadro embajador dijo que nunca paró y solo el "éxtasis" del torneo profesional lo mantenían lejos de este problema, pero siempre volvía. Todo el cuerpo técnico y los jugadores veían mi problema.

"Macalister Silva y Jhon Duque me decían que no más, negro no más, ellos cariño si me tenían. La parte humana es muy grande. En algún momento me cogió Russo y me dijo, ¿qué pasa? (...) Cuando jugaba eso me activaba el cerebro, pero la droga siempre estuvo presente conmigo y me refugie en cosas, me hacía sentir bien, hasta que toque fondo", añadió.

Jair Palacios empezó a vivir un infierno en vida en donde su cuerpo se llenó de cicatrices, no solo físicas, sino incluso mentales, pues de forma inconsciente se hacía daño. Por ende, su mensaje es claro: "No le deseo ese mundo a nadie".

"El culpable era Jorge Luis Pinto, Macalister, César Ardila, el fisio, todo el mundo era el malo menos yo, pero el culpable siempre fuí yo (...) Soné hasta para selección, te imaginas sino hubiera sido por esa maldita droga en dónde estaría", aseveró.

Además, Jair Palacios le agradece a Millonarios porque nunca le dio a la espalda en su proceso y nunca lo discriminó por lo que era, siempre estuvieron para él.

"Siempre he tenido el ángel de la guardia a mi lado. De mis amigos cuando era niño, el único que sigue vivo soy yo. De los 15 que se quedó jugando y viviendo, soy yo. Si eso no es estar con Dios, no sé que es tenerlo", finalizó.

Por último, el mensaje dle exjugador de Millonarios pidió que escuchen a sus más cercanos debido a que la "salud mental no es un juego" y hoy trabaja en guiar su cuerpo a un mejor estado físico.: "No todos son Jair Palacios, que se alejen de las drogas".