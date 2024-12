Jugador de Nacional explotó contra Dimayor tras penal a favor de Millonarios: "Increíble"

El esperado clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios, válido por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, estuvo pasado por fuertes polémicas. Más allá del resultado, que quedó empatado (1-1), el encuentro dio de qué hablar.

En el estadio Atanasio Girardot, hubo un hecho del que aún horas después de finalizado el encuentro, continúa causando versiones encontradas: la acción en la que eldelantero Falcao García fue derribado en el área chica, al parecer previo fuera de lugar del atacante samario, que transformó la falta en gol.

Pese a que los silbatos justificaron su decisión, según se pudo apreciar enlos audios del VAR , lo cierto es que la jugada generó un fuerte enojo en la parcial del Rey de Copas, pero también en el grupo de jugadores. Como el volante del equipo antioqueño Sebastián Guzmán, que en su perfil de Instagram no dudó en quejarse de la acción y de lamentarse, según él, por una nueva injusticia.

"Increíble, qué triste nuestro fútbol", fue la reacción del mediocampista tolimense, al servicio del cuadro antioqueño. Con esta frase Guzmán apoyó lo que muchos jugadores e hinchas piensan sobre la decisión arbitral.

Sebastián Guzmán por penal en Nacional-Millonarios. Foto: Instagram @sebasguzman10.

¿Atlético Nacional no llegará a la final del FPC?

Tras el partido,Efraín Juárez, técnico de Nacional, expresó su inconformismo sin referirse explícitamente al arbitraje. En la rueda de prensa, acompañado por seis referentes del plantel (David Ospina, Edwin Cardona, William Tesillo, Alfredo Morelos, Felipe Aguirre y Jorman Campuzano), el entrenador destacó la grandeza del club y defendió el esfuerzo de sus jugadores. “Atlético Nacional es el equipo más grande de Colombia y siempre lo ha sido. Hoy lo demostramos con fútbol”, afirmó con vehemencia. Juárez reconoció el dolor de no haber conseguido la victoria pese al esfuerzo del equipo.

"Hicimos todo, no solo hoy, sino también en el partido pasado. Por circunstancias ajenas parece que no lograremos disputar otra final. Sin embargo, seguiremos luchando. Aún hay seis puntos en juego, y pelearemos hasta el final. Haremos nuestro trabajo y, después, otros decidirán si estamos donde merecemos o no", dijo el estratega.