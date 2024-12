“Ladrones, ratas”: 'Tino' Asprilla explotó tras polémico penal en Nacional - Millonarios

El empate 1-1 entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot , correspondiente a la cuarta fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay II 2024, dejó más que un marcador parejo. Una acción polémica antes del gol de penalti de Falcao García desató una ola de críticas y debates, destacando la airada reacción del exfutbolista Faustino 'Tino' Asprilla.

La jugada de la polémica

El momento más controvertido ocurrió en la acción previa al penalti que convirtió Falcao García. Según algunos aficionados y analistas, habría existido un fuera de lugar en el cobro de tiro libre que precedió al gol. Esta situación generó una discusión encendida en redes sociales y programas deportivos, donde se cuestionó el arbitraje y el uso del VAR.

Uno de los críticos más vocales fue Faustino Asprilla, quien en la transmisión de ESPN no se guardó nada. "No le pueden ganar a un equipo unos señores sentados en una cabina", afirmó inicialmente, visiblemente molesto.

El estallido del 'Tino'

Conforme avanzaba la discusión en el programa, el exjugador de la Selección Colombia subió el tono de sus declaraciones, calificando la decisión como un robo.

¡Ladrones! Son unas ratas. Eso se lo inventaron, Falcao estaba adelantado. Hoy, qué casualidad, que el brazo sí habilita! mencionó airadamente el Tino.

El exjugador del equipo verdolaga, además, aludió a criterios de fuera de lugar que, según él, no se aplicaron de manera coherente.

Además, Asprilla comparó este episodio con uno ocurrido en el partido anterior entre ambos equipos en El Campín, donde un gol de Dairon Asprilla fue anulado tras revisión del VAR. "Acaban de robar a Nacional. Deben estar haciendo fiesta en la Dimayor. Allá sí fue fuera de lugar, acá no lo fue. Alguien que me explique eso", agregó indignado.

El tino Asprilla tiene toda la razón pic.twitter.com/yUucASlRhP — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) December 3, 2024

Publicidad

"No me vuelvan a invitar"

El exdelantero, conocido por su personalidad explosiva, concluyó su intervención con una declaración tajante: "No me vuelvan a invitar a fiestas de la Dimayor ni de la Federación. Por allá no voy".

El empate deja a ambos equipos con posibilidades en el cuadrangular, pero el debate sobre las decisiones arbitrales continúa encendiendo las discusiones entre aficionados y expertos, reflejando la creciente presión sobre el sistema arbitral y la implementación del VAR en el fútbol colombiano.