¿Nacional no llegará a la final del FPC? Efraín Juárez preocupó a hinchas con esta frase

Este lunes,Millonarios logró un valioso empate 1-1 en su visita a Atlético Nacional en el clásico del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Un resultado que, aunque controvertido, deja al equipo bogotano con la ventaja en la tabla de posiciones. El partido estuvo marcado por un polémico penal sancionado tras una supuesta infracción sobre Radamel Falcao, cuya acción previa fue revisada por el VAR ante sospechas de fuera de juego.

Finalmente, el árbitro Carlos Betancur, respaldado por la tecnología, determinó que no existía offside, lo que permitió a Millonarios igualar desde los doce pasos.

Tras el partido,Efraín Juárez, técnico de Nacional, expresó su inconformismo sin referirse explícitamente al arbitraje. En la rueda de prensa, acompañado por seis referentes del plantel (David Ospina, Edwin Cardona, William Tesillo, Alfredo Morelos, Felipe Aguirre y Jorman Campuzano), el entrenador destacó la grandeza del club y defendió el esfuerzo de sus jugadores. “Atlético Nacional es el equipo más grande de Colombia y siempre lo ha sido. Hoy lo demostramos con fútbol”, afirmó con vehemencia. Juárez reconoció el dolor de no haber conseguido la victoria pese al esfuerzo del equipo.

Hicimos todo, no solo hoy, sino también en el partido pasado. Por circunstancias ajenas parece que no lograremos disputar otra final. Sin embargo, seguiremos luchando. Aún hay seis puntos en juego, y pelearemos hasta el final. Haremos nuestro trabajo y, después, otros decidirán si estamos donde merecemos o no Dijo Juárez.

En cuanto al análisis del encuentro, Juárez se mostró orgulloso del desempeño de su equipo. “No tengo ningún reproche hacia mis jugadores. Hoy hicimos un partido increíble. Creamos opciones, dominamos, y me parece que fuimos superiores. A veces, el fútbol no recompensa como debería, pero eso no quita el orgullo que siento por el trabajo y esfuerzo reflejados en la cancha”, explicó. También hizo una invitación a quienes cuestionen su visión: “El que tenga dudas, lo espero en Guarne para ver el partido. Estoy seguro de que fue un espectáculo maravilloso”.

El técnico también subrayó la resiliencia del equipo y la importancia de mantener el espíritu combativo hasta el final. “Mientras haya opciones, lucharemos. No estamos muertos, y seguiremos partido a partido buscando los puntos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos”, concluyó.

Por su parte, Millonarios supo manejar la presión en un ambiente hostil y aprovechó la oportunidad para mantener el control del grupo. Este empate le permite al equipo azul depender de sí mismo para avanzar a la final, consolidando su posición como uno de los principales aspirantes al título. El clásico en Medellín dejó emociones, polémicas y la certeza de que ambos equipos seguirán luchando con todo por alcanzar la gloria en esta fase crucial de la Liga BetPlay.