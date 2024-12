Kevin Parra: "Me disculpo; mi comportamiento ayer no tiene justificación"

Fuertes críticas hacia Kevin Parra, de Atlético Nacional, luego de que se conociera un video en donde trató de forma despectiva el departamento del Valle del Cauca, palabras que, por supuesto, no cayeron bien entre los vallunos que comenzaron a enviar varios mensajes en las redes del futbolistas pidiendo que respete a esta región del país.

"Saliendo del Valle del Caca", fueron las palabras del futbolistas, mientras celebraba con sus compañeros en una tanqueta durante el traslado desde el Pascual Guerrero hacia el aeropuerto tras la final de la Copa BetPlay 2024. Pero, debido a todas las críticas, el deportista publicó un comunicado en donde le pidió disculpas a todos los que se sintieron ofendido y aseguró que "fue por el calor el momento".

Kevin Parra en Atlético Nacional // Foto: Instagram de Kevin Parra

"Mi comportamiento el día de ayer no tiene justificación, y, aunque podría decir que me dejó llevar por el calor del instante, reconozco que ellos no es suficiente para disculpar lo sucedido", expresó.

Asimismo, dijo que parte de su familia vive en el Valle del Cauca y entiende que es una región que merece respeto. Puntualizó que el fútbol es de momento, que si bien en este momento es la persona que celebra, mañana puede ser el que llora.

Por eso, con humildad, me dirijo a ustedes, desde el corazón, para expresar mi sincero arrepentimiento y mis disculpas. Mi actitud de ayer fue equivocada y asumo la responsabilidad por ello. El Valle del Cauca es una tierra hermosa, llena de historia, cultura y orgullo. dijo Parra en su comunicado

"Como colombiano me siento profundamente identificado con esta región y su gente, quienes viven también el fútbol de una manera especial. Su himno, su tierra y su gente merecen lo mejor de nosotros. Es por eso que pido perdón a esta hermosa región que, al igual que todo el país, merece disfrutar del deporte en paz y respeto", añadió.

Por último, volvió a pedir disculpas por su comportamiento y mostró su compromiso para remediar el daño que causó. Invitó a todos los hinchas del fútbol colombiano para vivir la fiesta en paz y aseguró que "siempre será guiado por los principios de Dios".

Este es el comunicado de Kevin Parra