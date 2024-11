Las cuentas de Envigado, Jaguares y Chicó para salvarse del descenso a falta de dos fechas

A falta de dos jornadas para el final de la fase regular de la Liga Betplay II de 2024, son cuatro los equipos que siguen aún vinculados con el tema del descenso, de donde ya salió el Deportivo Cali, pese a la derrota en su más reciente partido.

¿Patriotas ya está descendido?

Aunque está prácticamente condenado a irse a la B, Patriotas aún no tiene definido del todo su futuro en el tema del descenso. Para salvarse, solo tiene una opción: ganar los dos partidos que le restan -de local vs. Tolima y visitando a Deportivo Pasto- y, además, esperar para que tanto Jaguares como Envigado no sumen, en lo que les falta, más de un empate.

¿Cómo se salva Envigado de descender?

Envigado, el otro en zona de descenso actualmente tras su derrota por goleada (3-0) ante Deportes Tolima en Ibagué, tampoco depende ya exclusivamente de sí mismo y para mantenerse en primera división deberá sumar, en sus dos juegos restantes, un punto más que Jaguares. El naranja aún debe enfrentar a Deportivo Cali en el Polideportivo y visitar a Independiente Medellín, que busca la clasificación a cuadrangulares.

Así se salva Jaguares del descenso

Ya fuera de la zona actualmente, pero aún con riesgo de descender, el primero que aparece es Jaguares. Luego de su agónico triunfo (1-2) ante Deportivo Cali en Palmaseca, el conjunto felino quedó dependiendo de sí mismo para mantenerse en la liga y se confirmará en ella para 2025 si gana los dos juegos que tiene pendientes: vs. Alianza e Independiente Santa Fe; en caso de no ganarlos, se quedará en primera siempre que sume un punto más que Envigado.

Publicidad

Boyacá Chicó salva su permanencia con un triunfo

Finalmente, el último involucrado aún en el tema del descenso es el Boyacá Chicó, que para permanecer un año más en primera solo necesita de un triunfo en las dos fechas faltantes, en las que los ajedrezados enfrentarán a Millonarios y Águilas Doradas.

Así va la tabla del descenso en la Liga Betplay

Así va el descenso tras 16 jornadas de la Liga Betplay 2024-II. Foto: Dimayor.