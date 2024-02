"Le pedimos perdón a la hinchada; merecen más": Bernardo Espinosa tras derrota en Libertadores

Luego de lahumillante derrota de Atlético Nacional en la Copa Libertadores (3-0), los hinchas del equipo lanzaron varios insultos y cánticos contra los jugadores del equipo al final del compromiso, algo que, según Bernardo Espinosa, es normal en un equipo grande como lo es este.

Y es que el defensor también fue centro de criticas por su nivel ante Nacional de Paraguay, pues varias jugadas se generaron por los errores desde los que salían jugando desde atrás, que contó con pases errados del exjugador del Girona de España.

“La situación es más que entendible. En representación del equipo, me cuesta estar aquí hoy, pero hay que poner el pecho cuando las cosas no son positivas y estoy para decirle a la afición para decirles que estamos dañados, dolidos y tristes. Entiendo de la primera hasta la última critica que se ha dado, porque este escudo requiere de un rendimiento, hay que honrarlo. Nosotros lo estamos consiguiendo y lo único que se me ocurre decir, que lo que sentimos desde toda la plantilla, es pedir esas disculpas a la hinchada, ellos merecen mucho más”, manifestó Espinosa en rueda de prensa.

El resultado en la fase previa de la Copa Libertadores es la quinta derrota consecutiva en menos de un mes para Atlético Nacional. Primero cayó contra Millonarios y Deportivo Cali en la Liga BetPlay; las derrotas contra Nacional (Paraguay) y la decepción en Bogotá ante La Equidad.

“Lo que más duele es no devolverles una alegría, no devolverles lo que ellos aman este club y obviamente no lo estamos dando. No estamos brindando el nivel que supone, acá todos somos culpables de la situación en la que se está. Asumimos cada palabra que se nos diga y estamos para dar la cara. Estamos en una situación lógicamente que nadie que ama este escudo quiere. Por supuesto, reitero, esas disculpas a la hinchada por la mala temporada que está siendo”, añadió.