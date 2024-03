Leonel Álvarez denuncia que jugador uruguayo de Águilas Doradas cacheteó tres veces a su asistente

Una fuerte denuncia hizo en rueda de prensa el técnico del equipo que marcha líder de la Liga Colombiana: el antioqueño Leonel Álvarez, del Deportivo Pereira, luego de la victoria (2-1) frente a Rionegro Águilas, como local, por la fecha 12 del torneo.

Álvarez, con libreta en mano, acusó al defensor uruguayo Joaquín Varela de haber agredido físicamente al asistente técnico del equipo matecaña, Rubén Bedoya, al término del partido en el que los locales se ratificaron en el primer lugar de la tabla.

Tengo que hacer un alto acá, porque me da tristeza, puse hasta el nombre, Joaquín Varela, como va a terminar un partido y le paga tres cachetadas al asistente mío. Aquí se le da amor, cariño a todo mundo, al extranjero, pero eso si no, eso no está bien Señaló Leonel Álvarez.

¿Qué dijo Leonel Álvarez?

Para el estratega, no es posible que se le está dando trabajo en el FPC y un “sueldo para que la familia viva bien”, además de amor, para que se comporte de esta manera. Al respecto, el jugador ha guardado silencio sobe este incidente.

“Usted sale del partido y le paga tres cachetadas al asistente mío, un extranjero, y hoy podíamos hablar de otras cosas, pero esto sí me da mucha tristeza a mí", afirmó Álvarez, que no ocultó su enojo por el suceso, que enlodó la fiesta en el Hernán Ramírez Villegas.

Leonel Álvarez // Foto: AFP

Incluso comparó el trabajo que él hacía en el campo de juego con el que el técnico rival, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez le pidió a Varela hacer. Por lo que lamentó que ese haya sido su comportamiento.

“Y justo le toca bailar con la más fea, yo que jugué en esa posición, en ese puesto de 6 y defendí a todos mis colombianos, a todos mis compañeros, para que un tipo venga y arme lo que armó. Es una falta de respeto, que respete, esto no tiene que ver nada con la valentía de Águilas”, manifestó Leonel, que fue timonel del equipo paisa.

Por último, Álvarez reiteró que es algo que no puede pasar. “Acá se le da amor a todos, pero respetemos un poquito, esto no tiene que ver nada con el juego, tres cachetadas juntas, si esto no nos duele entonces a dónde vamos a llegar”, puntualizó.