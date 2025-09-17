¿Leonel Álvarez, en carpeta de Atlético Nacional? Ya habría respuesta del club

Atlético Nacional confirmó la salida del técnico argentino Gandolfi tras los malos resultados y el detonante de haber alineado a cuatro extranjeros en cancha, que derivó en la derrota del club 0-3 frente al Bucaramanga en la Liga BetPlay.

"Tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días, la institución y el director técnico Javier Gandolfi, junto a su cuerpo técnico, han decidido de mutuo acuerdo dar por terminada su vinculación con Atlético Nacional", señaló el club en un comunicado.

Por supuesto, las redes sociales no se hicieron esperar y en cuestión de minutos los rumores tomaron protagonismo con una persona como la favorita: Leonel Álvarez, quien además publicó una foto en su historia de Instagram y elevó la ilusión de los hinchas verdolagas de verlo dirigiendo el equipo.

Leonel Álvarez dirigió a Bucaramanga en la Copa Libertadores Foto: AFP

¿Leonel Álvarez, en carpeta de Atlético Nacional?

No. Para desgracia de los hinchas verdolagas que comenzaron una campaña en redes sociales para que el antioqueño asuma la dirección técnica del equipo paisa, la realidad es que desde el club la respuesta fue que no estarían interesados en Leonel en este momento, según reveló en Blog Deportivo, el periodista Jhon Jairo Osorio.

"Hoy el líder es Bucaramanga. Como quedó líder puso una publicación y eso fue material para los especuladores (...) No. La gente en redes que le hizo el guiño a Nacional, pero no, Nacional está buscando técnico extranjero", puntualizó.

En ese orden, la novela de cada rato de Álvarez con el cuadro verdolaga seguirá sin darse, pues, una vez más, el objetivo del club será traer un extranjero que le saque provecho con altas licencias internacional al centro de alto rendimiento en Guarne, cada del conjunto paisa.

Foto: Blu Radio - Leonel Alvarez / AFP MARTIN BERNETTI/AFP

Publicidad

¿Quién llegará a Atlético Nacional?

Por ahora, solo se manejan rumor en torno al futuro del cuadro verdolaga. La realidad es que los perfiles son extranjeros y sonó el nombre de Pablo Machín, que rechazó la propuesta para asumir la dirección.