"Luis está triste": abogado del 'Chino' Sandoval aclara versiones de indisciplina del jugador

Angelo Ronconi, abogado del jugador Luis 'Chino' Sandoval, aclaró en diálogo con Blog Deportivo las informaciones que señalaron que el delantero había sido expulsado del plantel del Real Cartagena debido a actos de indisciplina.

"Esta mañana tenemos una liberación aquí del conjunto, donde se aclaran muchas cosas que salieron en la noticia, como que había llegado Policía. En ningún momento llegó la policía. Sólo una vez le pidieron de bajar el volumen y se bajó el volumen de la música", aclaró Ronconi.

Además, el abogado del futbolista indicó que, más que una "parranda", lo que sí tuvo el delantero fue "una reunión familiar sorpresa, además, porque Luis (Sandoval) no sabía nada" del evento, donde estuvieron todos los familiares del futbolista.

"Ya hemos hemos entregado vídeos y hemos entregado pruebas de que era una una reunión familiar donde participaban sólo familias. Entonces no era en un lugar público, no había cuidados, no había amigos. Como digo, no era una parranda, era una reunión", complementó el abogado, asegurando que, en su concepto, una parranda es "un evento extremo donde hay mucho alcohol".

Finalmente, aunque el abogado aseguró que el club no ha notificado a Sandoval de alguna decisión que lo afecte, sí reconoció que Real Cartagena, "empieza una averiguación de lo que está pasando" y, para evitar polémica alguna, o ampliarla, prefirió que el 'Chino' no viajará al partido contra Tigres, en Bogotá, este jueves.