Maximiliano Cantera, nuevo jugador de Atlético Nacional: estos son sus números

Luego de semanas de especulación entorno a Maximiliano Cantera, el rumor llegó a su fin, pues, este viernes, 14 de julio, Atlético Nacional confirmó al uruguayo en sus redes sociales como nuevo jugador. El volante llega desde Deportivo Maldonado y se suma a los objetivos del equipo de cara a la Copa Libertadores.

Oriundo de Los Cerrillos, Uruguay, Maximiliano Cantera llega a sus 30 años al fútbol profesional colombiano con el sueño de sumar más minutos en su carrera como profesional. Sin duda, su entorno ve este traspaso con emoción, pues considera que llegaron a “un grande del continente”.

Debutó en 2012 con Cerro Largo de Uruguay, desde entonces ha pasado por Liverpool (URU), Fénix, Nacional y Deportivo Maldonado, sin mucho éxito en estos clubes. Su única salida internacional se produjo en 2013 cuando llegó a Venezuela para vestir los colores del Deportivo Táchira.

Asimismo, Maximiliano Cantera no suma títulos de gran magnitud como profesional. Hasta ahora solo ha sumado uno y fue en el 2015 cuando obtuvo la Segunda División de Uruguay vistiendo los colores del Liverpool Fútbol Club.

“Todavía no quiero adelantar mucho porque faltan detalles. Es algo que me pone muy feliz por el momento y la edad en la que llega. Con todo lo dinámico que he vivido en estos días, no pude indagar mucho aún, pero sé que Atlético Nacional es un gigante", dijo Maximiliano Cantera previo a su traspaso, esto en diálogo con Sport 890, medio de Uruguay.

Por voz del propio Maximiliano Cantera este es el paso más grande que ha tenido en su carrera, incluso por encima de Nacional de Uruguay. Hasta la fecha, el volante ha jugado 260 partidos como profesional, en los cuales ha anotado en 40 ocasiones y ha dado 39 asistencias. Por el momento, se desconoce si el uruguayo hará parte del equipo que debutará en la Liga BetPlay.

