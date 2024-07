Nacional le ganó al América, pero con polémica: esta es la jugada que encendió las redes

En un vibrante encuentro, Atlético Nacional derrotó (2-1) al América de Calicomo local y se quedó con una nueva edición del clásico de Colombia, en juego correspondiente a la segunda fecha de la Liga del segundo semestre.

Los goles del defensor central William Tesillo (85') y delvolante ofensivo Edwin Cardona (90+4'), por la vía del tiro penal, le dieron el triunfo al 'Rey de Copas', con lo que le dio vuelta al juego en el que la visita ganaba con tanto del delantero Duván Vergara (58').

Sin embargo, pese a la fiesta en las tribunas, en la que más de 43.000 personas se dieron cita en el Atanasio Girardot, el partido tuvo una fuerte polémica, por cuenta de la acción que le permitió al dueño de casa quedarse con los tres puntos y, de paso, llegar a la cima del campeonato.

Sucedió a los 88', cuando un remate del lateral derecho Joan Castro, que impactó en el defensa rival Edwin Velasco, fue sancionada como penal por el juez central Andrés Rojas, de Bogotá. Pese a que fue advertido por el encargado del VAR de que podía haber error en su decisión.

La jugada generó confusión, pues para algunos el balón dio en un costado del torso del jugador y, por eso, no debió sancionarse falta en el área. Mientras que otros señalaron como habría dado en uno de los brazos del futbolista, en una clara infracción; aunque el consenso de los analistas es que no debió ser sancionada.

"El balón le pega en el costado a Edwin Velasco inicialmente. Después en el rebote parece, solo parece (no veo con certeza) que le da en el brazo. Yo estoy con el VAR Kéiner Jiménez, no veo penal", dijo el periodista Andrés Grimaldo, a través de su perfil, @ElVarCentral.

Por su parte, el exárbitro José Borda, que también es experto en el tema, apuntó hacia los que son los encargados de las designaciones.

"Siguen las inconsistencias con el VAR en la Liga: cuando deben llamar NO llaman y cuando no deben hacer llamados, llaman al árbitro. Van tres polémicas en dos fechas donde no se ponen de acuerdo. Nefasto el trabajo que hace Sebastian Restrepo el director del VAR", afirmó.

El hecho generó una fuerte respuesta del máximo accionista del equipo americano, Tulio Gómez, que a través de su perfil de X se refirió a la situación y no ocultó su molestia con la actuación del árbitro Rojas.

"Seguimos en las mismas", publicó el dirigente en su perfil, lo que causó una ola de comentarios refiriéndose a la jugada que desequilibró el encuentro en territorio antioqueño, entre dos de los clubes con mayor hinchada en el país.

El resultado dejó al equipo Verdolaga con seis puntos de seis posibles, pues venía de ganarle en el debut al Alianza F.C. como visitante (0-2). En las filas de los Diablos Rojos se quedaron con tres unidades, aunque también triunfaron en su estreno, ante Águilas Doradas (1-2).