"No pedimos que nos regalen, pero imploramos que no nos quiten": presidente de Alianza Petrolera

Carlos Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, habló en Blog Deportivo sobre el arbitraje colombiano, especialmente en el último partido de su equipo contra Independiente Medellín, que terminó igualado a un gol.

El árbitro Andrés Rojas estuvo involucrado en dos polémicas. Primero, al sancionar con amarilla una mano del defensor Yesid Díaz, cuando era una clara opción de gol, pero el VAR intervino y sacó la tarjeta roja. Segundo, al invalidar el gol de la victoria para Alianza Petrolera por una falta dudosa sobre el arquero visitante.

Publicidad

“No puede suceder lo que pasó anoche. Una equivocación de un árbitro Fifa, que no pase nada en el fútbol colombiano. No pedimos que nos regalen nada, pero también imploramos que no nos quiten, más con los equipos grandes”, dijo.

Ferreira también reveló que enviará una comunicación extensiva a la Fifa para que el árbitro Rojas y al equipo VAR de ese partido “no los inviten más ni al fútbol colombiano ni los partido del campeonato del mundo”.

“Voy a enviar copia al Comité Ejecutivo de la Fifa y a las instancias que sean necesarias. Nosotros no podemos permitir más eso en el fútbol colombiano. Entendemos que pueden ser errores humanos, pero dejan mucho que pensar”, dijo.

Asimismo, expresó que espera no recibir sanciones por parte de la Dimayor al expresar su inconformidad, ya que "uno no puede hablar porque le caen encima".

Publicidad

"Recientemente puse un trino y espero no sea retaliación por eso que coloqué (...) “La falta ni siquiera es en el área pequeña, lo hace el defensor del Medellín y no nos dan el gol. Pero había ocurrido minutos antes la expulsión de un jugador del DIM, que era injusta. Queda el sabor de que compensan los árbitros sus equivocaciones", detalló.