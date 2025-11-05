Nuevo estadio de Medellín acabaría "pelea" entre hinchas y fanáticos de conciertos

El estadio Atanasio Girardot de Medellín se prepara para la remodelación más ambiciosa de su historia. El alcalde Federico Gutiérrez presentó este miércoles el proyecto de modernización que transformará por completo el escenario deportivo, con el objetivo de posicionarlo como uno de los más modernos de América.

El nuevo diseño contempla un aumento de capacidad de 45.200 a 60.000 espectadores, gracias a la construcción de una nueva tribuna superior. Esta estructura se levantará mediante columnas externas independientes, sin comprometer la edificación actual, y contará con un estudio sismo resistente para garantizar la seguridad del público. Además, la obra incluye un moderno sistema de accesos y rampas que facilitarán la movilidad dentro del recinto, reduciendo los tiempos de ingreso y evacuación.



¿Estadio funcionará para conciertos?

El periodista Jhon Jaime Osorio detalló en Blog Deportivo que uno de los elementos más innovadores del proyecto es la incorporación de una pista multipropósito, un avance tecnológico que permitirá que el estadio no solo albergue partidos de fútbol, sino también grandes espectáculos y eventos culturales sin afectar el gramado.

Con este sistema innovador, Medellín se sumará a importantes ciudades como Madrid o Londres, cuyos estadios ya operan bajo modelos de uso mixto. De esta manera, se acabaría la "pelea" entre hinchas de equipos y fanáticos de conciertos cuando la grama de un estadio se ve afectada por el montaje de algún concierto o evento dentro del estadio.

Nuevo estadio de Medellín tendría tecnología para albergar conciertos Foto: suministrada

El alcalde Gutiérrez confirmó que las obras iniciarán en junio del 2026, con las primeras fases de movimiento de tierra y adecuación del terreno. También se abordará uno de los principales problemas históricos del Atanasio: el nivel freático de la zona y las inundaciones ocasionadas por la quebrada La Hueso, que pasa cerca del estadio.



Otro aspecto relevante será la renovación completa de la cubierta occidental, considerada obsoleta por las autoridades. La nueva estructura ofrecerá un diseño moderno, totalmente techado y adaptable a las condiciones climáticas.

Con esta remodelación, incluyendo la pista multipropósito, el Atanasio Girardot espera albergar importantes eventos culturales y deportivos, así como postularse a las finales de la Copa Libertadores y Sudamericana en unos años.