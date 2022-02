Este jueves, 17 de febrero, América de Cali recibió a La Equidad en el marco de la fecha 7 de la Liga Betplay. Tras finalizar el compromiso, el técnico Juan Carlos Osorio asistió a rueda de prensa y resolvió los rumores acerca de su futuro. Respondió sobre su supuesto interés en la Selección Colombia, a lo que mencionó que incluso le gustaría llegar a ser ministro de Deporte sin cobrar dinero.

“A futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de deportes, hacer algo por el deporte colombiano”. pic.twitter.com/SvPY4ZqhtG — Futbol colombiano (@Futbolfpc) February 18, 2022

“Ya que me lo pregunta, también, a futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de Deportes, hacer algo por el deporte de colombiano y aprovecho la oportunidad. También lo haría de una manera desinteresada, porque al final lo único que quiero es aportarle al deporte colombiano y especialmente al fútbol que es a lo que me he dedicado en los últimos 40 años de mi vida o 50”, expresó.

Desde que el risaraldense estaba en el banquillo de Atlético Nacional, ha sido candidato para tomar el mando del seleccionado nacional en varias ocasiones. Osorio, ya ha dirigido dos selecciones nacionales: México y Paraguay. Además, ha pasado por varios equipos del fútbol colombiano. Ahora, con su interés en llegar al Gabinete nacional, sorprendió a más de uno.

Respecto al momento que vive el cuadro 'escarlata', el técnico mencionó que no es necesario montar "polémica" ante un resultado. "Creo en el proyecto de América de Cali, a eso le estoy apostando (...) Todo el crédito a mis jugadores", dijo.

América de Cali visitará el próximo domingo 18 de febrero al Junior en el estadio Metropolitano Roberto Melendez.

