Pablo Peirano sobre Néstor Lorenzo: "Respetamos su trabajo; sabemos que hace las cosas bien"

Ante medios de comunicación, el técnico de Independiente Santa Fe, Pablo Peirano, habló del buen momento del equipo cardenal y respondió por los rumores de algunos de sus jugadores que han sonado para vestir la camiseta de la Selección Colombia bajo el mando de Néstor Lorenzo.

Y es que previo a conocerse la lista de convocados para los amistosos vs. España y Rumania, se rumoreó la convocatoria de Daniel Torres, el mediocampista cardenal que está en un buen momento, pero no fue tenido en cuenta por el timonel argentino para esta fecha FIFA.

"No soy quién para hacer una observación del entrenador nacional. El entrenador tiene su grupo trabajo, analiza lo que le corresponde y elige siendo su trabajo. No tengo opinión para eso", puntualizó el técnico de Independiente Santa Fe.

Si bien Daniel Torres no fue llamado a vestir los colores de la Selección Colombia, Peirano resaltó su equipo al ver que puede ser tenido en cuenta para eso y significa que se está haciendo las cosas bien en Independiente Santa Fe.

Publicidad

"Si va es porque el jugador está haciendo bien las cosas. No es un tema de Pablo ni de Santa Fe, no pasa por ahí si lo tengo o no. Cada jugador que vaya a representar a su país es un orgullo para el club", añadió.

¿Y qué piensa de Néstor Lorenzo?

Pablo Peirano estuvo, en 2022, bajo el mando de Cusco de Perú y, allí, se enfrentó en varias ocasiones contra Néstor Lorenzo cuando estaba en la línea de mando de Melgar de Arequipa. El saldo es de varios empate y una que otra derrota.

Publicidad

"Hay que apoyarlo que es un buen entrenador. Lo conocimos en Perú, nos enfrentamos una seis o siete veces, entonces lo conozco bien y sé su forma de pensar. Hemos charlado con su grupo de trabajo y es un excelente profesional, es un grupo fuerte. Entonces desde Pablo y desde Santa Fe todo el apoyo", añadió.