¿Pelea en la sede del América entre jugadores e hinchas? Esto se conoce

La tensión alrededor del América de Cali sigue creciendo. En redes sociales se viralizaron unos videos sobre una presunta pelea entre jugadores e integrantes de barras del club en la sede deportiva, situación que habría ocurrido en medio del complejo ambiente que atraviesa el equipo tras su eliminación en cuartos de la Liga BetPlay y antes de su próximo compromiso frente a Tigre en la Copa Sudamericana.

El periodista Juan Carlos Cortés contó en Blog Deportivo que, al principio, se habría pactado una reunión entre algunos futbolistas del América y representantes de barras populares. Según las versiones conocidas hasta ahora, el encuentro comenzó con reclamos e insultos hacia varios integrantes del plantel, especialmente contra Dylan Borrero y Rafael Carrascal.

De acuerdo con lo relatado por Cortés, el ambiente habría escalado rápidamente y pasado de los reclamos verbales a empujones y agresiones físicas. Incluso, en redes sociales empezó a circular un video en el que se observa a varias personas persiguiendo a un jugador dentro de la sede del club, mientras otros intentan intervenir para evitar que la situación pase a mayores.

Circula en redes sociales lo que sería la pelea de hinchas y jugadores del América de Cali en Cascajal, sede deportiva del club.



América fue eliminado por Santa Fe de las finales del FPC. pic.twitter.com/1HfD97Q0ob — Futbol Mundial (@MundoFutbol1) May 14, 2026

El arquero Joel Graterol habría intervenido para proteger a algunos de sus compañeros.



¿Qué dicen desde el América?

Desde el entorno directivo del América negaron inicialmente que se hubiera presentado una pelea. El periodista Pepe Garzón contó que se comunicó con Tulio Gómez, máximo accionista del club, quien respondió que la información era “falsa”. Aun así, el comunicador aseguró haberle enviado parte del video que circula en redes sociales y quedó a la espera de una nueva respuesta oficial.

Mientras tanto, el ambiente alrededor del club se mantiene cada vez más hostil. En redes sociales, algunas barras ya comenzaron a pedir la salida de varios integrantes del equipo y del cuerpo directivo, entre ellos Alex Escobar, David González, Iván Vélez, Carrascal y otros futbolistas del plantel.