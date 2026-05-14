Lorenzo responde sobre rendimiento de James en Minnesota y sus pocos minutos

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, aseguró este jueves que lleva a cabo un "plan" para que el centrocampista James Rodríguez, del Minnesota United, llegue de la mejor forma al Mundial de 2026.

"Él está trabajando aparte. Yo fui con el preparador físico, Leandro Jorge, y le dimos un plan. Él tiene un entrenador personal, está trabajando aparte porque quiere llegar de la mejor manera", expresó Lorenzo en una rueda de prensa en Bogotá.

El seleccionador colombiano reveló que en una conversación le dijo al exjugador del Real Madrid que al tardarse tanto en encontrar club, porque se incorporó al Minnesota United en febrero, iba a tener pocos minutos en la temporada, como finalmente ocurrió ya que apenas jugó en ocho partidos con el club estadounidense.

"'Si no jugás, si jugás pocos minutos, vas a tener que hacer un complemento físico para lograr llegar a un rendimiento mejor. El ritmo de juego lo haces con minutos, pero tu rendimiento físico no va a mejorar a partir de los minutos que estabas jugando cuando yo llegué'", relató Lorenzo sobre la conversación que tuvo con su capitán, al que visitó la semana pasada en Estados Unidos.



Justamente el día que Lorenzo fue a verlo, en el partido del sábado pasado que el Minnesota United empató 2-2 en casa con Austin FC, James entró al minuto 63 y sirvió las asistencias de los dos goles de su equipo.

"Ese día jugó, fue 'Man of the Match', salió ovacionado. Cada vez que entra hace cosas distintas, lógicamente, pero necesita un mejor ritmo de juego. Entonces él está trabajando aparte", insistió el seleccionador.

El entrenador de Colombia es consciente de que al 10 "le falta", pero su cuerpo técnico ya trabaja para que esté "a disposición como los 26 jugadores que vayan a la lista".

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"Él es un jugador importante para nosotros, es el capitán del equipo y me consta la responsabilidad, la disposición y la escucha que siempre ha tenido con nosotros, que estamos encima todo el tiempo de todos, no solo de James", añadió Lorenzo.

El Minnesota United liberó al capitán colombiano el miércoles, tras la derrota por 0-1 con el Colorado Rapids, para que se sume a la preparación de la selección colombiana para el Mundial de 2026.