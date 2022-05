"Pido disculpas a la hinchada": Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, tras fracaso en liga

Independiente Santa Fe no logró el objetivo de clasificar a los cuadrangulares de la liga colombiana en la última fecha ante Once Caldas al empatar 2-2 en condición de visitante. El presidente del equipo 'Cardenal', Eduardo Méndez, manifestó en Blog Deportivo que es el responsable de que el equipo no llegara a la siguiente fase.

"El único responsable es el presidente, el culpable de todo (...) Yo no le puedo exigir más a la hinchada, a la que no respetamos. Hay que pedirles excusas, empezamos y terminamos de décimos", dijo.

En una reunión que tuvo este lunes con los jugadores de Santa Fe, Méndez manifestó que con los ingresos que recibió el club se pagó los salarios de enero, pero lo demás los gestionó el presidente y se les ha respondido.

"Yo cumplí, le entregué todo a los jugadores hasta la fecha. Se les ha pagado. Sé de muchas cosas en el interno, pero mejor me quedó callado (...) Teniendo una nómina aceptable no se justifica la eliminación. A la afición sí le pido disculpas", añadió.

Santa Fe estuvo pocos minutos clasificado a cuadrangulares al ir ganando 2-1 al Once Caldas, pero rápidamente el conjunto local igualó el marcador. Al final, el 'León' no avanzó a la siguiente fase al quedarse con 27 puntos, a dos unidades del octavo, que terminó siendo Bucaramanga.

¿Viene Alfredo Arias a Santa Fe?

"He venido hablando con el profesor Arias y su representante. No sé cómo se filtró la noticia y eso da otro tiempo. Todavía no hemos cerrado ni firmado ningún documento. Seguimos trabajando en la posibilidad de poderlo traer", detalló sobre el entrenador uruguayo.