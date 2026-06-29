Por una frase los hinchas del Tolima condenan a Lucas González tras llegar a Nacional

Tras la salida de Diego Arias, Atlético Nacional confirmó la llegada del bogotano Lucas González para dirigir el proyecto deportivo y alcanzar los retos trazados por parte de la junta directiva, esto tras que, supuestamente, no se llegara a un acuerdo con Reinaldo Rueda para que se diera su regreso al cuadro verdolaga.

"A todo el staff, nada de lo conseguido hubiese sido posible sin su ayuda. Ustedes son fundamentales para que este club siga consiguiendo los resultados que se merece. A esta hermosa hinchada, infinitas gracias por ese cariño que nos mostraron durante tantas noches y por la fuerza que nos dieron para seguir buscando la victoria una vez más. Ustedes son la razón de ser de este grandísimo club", expresó el bogotano en su cuenta X hacía los hinchas 'pijaos'.

Deportes Tolima

Sin embargo, el cariño en la capital musical con González se fracturó y en redes sociales los hinchas no le perdonan dejar atrás el proyecto deportivo a un mes de que el equipo dispute los octavos de final de la Copa Libertadores y, además, le recuerdan unas palabras que dio recién llegado al equipo cuando dijo que "no se iría por dinero".

"Yo del Tolima nunca me voy a ir por plata. Yo quiero estar acá, mucho tiempo. Yo mismo me pregunto: '¿Qué puede hacer mi cuerpo técnico después de segundo, tercer o cuarto semestre?'. Lo que les puedo asegurar es que de acá por plata no me voy a ir. El otro año ya tenemos el cupo a Copa Libertadores y quiero ganar", fueron las palabras que, ahora, condenan la relación entre 'pijaos' y Lucas González.



Lo cierto es que ya Gónzalez tiene su cabeza en el cuadro verdolaga, al cual llega acompañado de Alexis Henríquez, leyenda del club, que será crucial en su nueva relación con la afición en Medellín y en la construcción de un equipo competitivo.