Preocupación por salud de Marlon Torres, ¿deberán operarlo luego de migraña?

La salud del defensor Marlon Torres encendió las alarmas en América de Cali luego de que se conociera que el jugador estaría bajo evaluación para una posible cirugía tras sufrir fuertes episodios de migraña y cefaleas recurrentes. El club escarlata confirmó que el futbolista permanece bajo observación médica especializada mientras esperan una evolución favorable de su estado de salud.

La preocupación surgió después de que el defensor, habitual titular del equipo vallecaucano, quedara sorpresivamente por fuera de la convocatoria en el partido frente a Independiente Santa Fe en la ida de los playoffs de la Liga BetPlay. Aunque inicialmente hubo hermetismo sobre lo sucedido, el periodista Juan Carlos Cortés contó en Blog Deportivo detalles del diagnóstico que tendría el jugador tras varios estudios médicos realizados en los últimos días.

En el comunicado oficial, América informó que Torres presentó un cuadro de cefalea recurrente y que actualmente se encuentra bajo valoración médica especializada. Sin embargo, según la información revelada por Cortés, una resonancia con contraste habría detectado un aumento anormal en la hipófisis, correspondiente a un nódulo o adenoma hipofisiario, situación que llevó a solicitar valoración por neurocirugía.

Parte médico de Marlon Torres X: @AmericadeCali

El médico César Augusto Arias explicó en Blog Radio que la hipófisis es una glándula ubicada en la base del cráneo y encargada de producir hormonas esenciales para el organismo. De acuerdo con el especialista, el adenoma encontrado en Marlon Torres sería benigno, pero su crecimiento estaría generando los constantes dolores de cabeza que ha sufrido el jugador.



“Lo concreto es que este jugador hay que hacer una cirugía, extirparle ese adenoma y obviamente tendrá su incapacidad respectiva”, señaló el médico.

Por ahora, el club escarlata no ha confirmado oficialmente la fecha de una eventual intervención quirúrgica ni el tiempo exacto de recuperación del defensor. Sin embargo, la baja del defensor central es sensible para el equipo, pues ha sido uno de los referentes del equipo en los últimos años.