Presidente de Atlético Nacional: "Si me voy ahora la hinchada nunca me lo perdonaría"

Durante días en redes sociales se habló de un posible remezón en Atlético Nacional por parte de las directivas, más allá de la decisión de Dorlan Pabón y, por eso, en rueda de prensa aclararon todas estas dudas de cara a las críticas que hay por parte de la afición por la mala racha de resultados.

“Revertir la crisis de resultados”, fue la frase que más enfatizó el director deportivo del equipo, Esteban Escobar, pues la junta directiva no ve ninguna crisis, sino uno mala racha deportiva y que afecta otras aristas de la institución.

“La responsabilidad es muy clara. No estamos para eludir responsabilidades y sabemos que Atlético Nacional tiene que ganar campeonatos y competir a nivel internacional. Cuando empezamos a tener malos resultados lo que hicimos fue generar un comité de crisis en cabeza del presidente, en esa medida asimismo la responsabilidad, damos la cara y el trabajo para revertirlo (…) Encontrar un entrenador que se mida a este proyecto de Atlético Nacional, a ese objetivo que nos ha encomendado la junta que no es fácil, pero que creemos en él y lo asumimos, que Atlético Nacional tiene que ganar títulos, tiene que rendir internacionalmente y que debe tener jugadores para ser responsable financieramente, es un reto difícil”, dijo el director deportivo.

Y es que desde hace meses el club ha dicho que se quiere explotar al máximo la cantera verdolaga llevando al club a mejorar su nivel financiero. Tanto Mauricio Navarro, como Esteban Escobar y Benjamín Romero están al frente de esa tarea buscando el equilibro administrativo y deportivo de la institución.

Mauricio Navarro Foto: AFP

“Nadie ha pensado en renunciar”, dice Navarro

En las tribunas del Atanasio Girardot, Polideportivo Sur, El Campín, entre otros escenarios, se ha visto varias pancartas por parte de la afición en contra de estos miembros de la junta directiva pidiendo su salida de la institución, pero, según Navarro, nunca se ha visto esa opción pese toda esa ola de malos comentarios que hay.

“Nosotros estamos haciendo trabajo encomendado por la junta directiva, que los resultados no se han dado y no somos ajenos a eso. No tenemos ningún conocimiento de ello, será la junta directiva la que decida cuál es el futuro nuestro. Nosotros solo trabajamos todo el día con nuestro mejor propósito de que todo salga bien”, añadió.

Asimismo, el presidente de Atlético Nacional aseguró que no es momento de “abandonar el barco” cuando la situación no está en su mejor momento, su anhelo es salir y ver que se hizo un gran trabajo para lograr los objetivos.

"La gente no me perdonaría que me fuera cuando más difícil se pone la situación, ni yo mismo me lo perdonaría", puntualizó.

Declaraciones del presidente de #AtléticoNacional Mauricio Navarro sobre su situación actual con la institución. #VamosNacional pic.twitter.com/moTO9Ck28m — 🇳🇬NOTICIASDELVERDE🇳🇬 (@NOTICIASDEVERDE) March 6, 2024

¿Cuáles son los objetivos Atlético Nacional?

Esteban Escobar puntualizó en el objetivo de ganar títulos y seguir aumentado el prestigio de la institución, además del trabajo financiero con base a los jugadores de la cantera del equipo.

Atlético Nacional - referencia // Foto: AFP