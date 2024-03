¿Por qué se va Dorlan Pabón de Atlético Nacional? Esto es lo que se sabe

DorlanPabón le dijo adiós a su segunda etapa y tal vez la última con Atlético Nacional. En un vida, el club despidió al ídolo verdolaga que recordó los mejores momentos de su carrera vistiendo la camiseta verde y blanca, además de la razones del porqué se ve del club que "ama" en un panorama tan complejo.

"Nacional es una cosa de locas. El Atanasio es la casa de los triunfos, las derrotas y tristezas, pero más alegrías que otra cosa. Eso cuando se viste verde y blanco, es una cosa increíble y ver a todo el estadio coreando el nombre de uno se pone la piel de gallina. La decisión no fue fácil, la había pensado mucho y siento que eso hace parte del fútbol y de la vida, creo que hasta acá me visto de verde por cosas personales, por mí, por la tranquilidad y por todo. Creo que ya he cumplido un ciclo en Nacional y quiero dejar eso así", dijo el ídolo verdolaga por su salida de la institución.

Sin embargo, según fuentes cercanas, Dorlan Pabón habría presentado su renuncia de la institución este lunes, 4 de marzo, luego de tener varios desacuerdos con un directivo del equipo los cuales no terminaron bien y llevó al antioqueño a tomar la decisión de salir de Atlético Nacional.

"Los voy a extrañar", dijo Pabón, que tendría una puerta abierta para llegar al Envigado, club en donde debutó, para terminar su carrera deportiva cerca a su familia en Medellín. Asimismo, se rumoreo que junto a 'Memin' podría salir también Jefferson Duque del equipo para unirse a los planes del ex '88' de Atlético Nacional.

Dorlan Pabón, a sus 36 años, se consolidó como un ídolo del Atlético Nacional. Debutó en 2010 bajo la dirección técnica de Santiago Escobar y se coronó campeón en 2011 frente a Equidad. El delantero acumuló varios títulos con la institución y más de 200 partidos, siendo el goleador en numerosas ocasiones. En 2021, 'Memin' incluso redujo su salario tras su paso por México para regresar y continuar su historia en Medellín.

Pabón se ha ganado el cariño de la hinchada verdolaga por su entrega, talento y compromiso con el equipo. Sin duda, su huella en el club antioqueño será imborrable.