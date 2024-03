Dorlan Pabón se va de Atlético Nacional: el club lo despide con emotivo video

Un referente de Atlético Nacional dice adiós de la institución. Y es que Dorlan Pabón presentó su renuncia este lunes, 4 de marzo, tras una discusión con un alto miembro de la junta directiva por la mala racha de resultados y el ambiente que se ha vivido en el equipo en las últimas semanas, según fuentes cercanas al club.

"Esto no puede volver a pasar, somos Atlético Nacional, el equipo más grande. Decirle al hincha que esto es culpa de todos, no del profe ni de nadie, sino de todos los jugadores porque todos trabajamos por unas cosas y salimos con otras. Aquí la culpa es de todos", fueron las últimas palabras que dijo Dorlan Pabón en rueda de prensa, esto cuando el equipo cayó ante América de Cali y que se quedarían en el pasado verdolaga.

Si bien el contrato del referente de Atlético Nacional terminaba a mitad de año, Pabón tomó la decisión de apresurar las cosas en menos tiempo y dar un paso al costado ante la crítica situación que hay en el equipo verdolaga.

Dorlan Pabón // Foto: Twitter @nacionaloficial

"Para mí Atlético Nacional ha sido un equipo grande. Mi carrera ha sido lo mejor y me ha permitido jugar en el equipo más grande del país, ganar títulos y ser ídolo (...) Tengo dos recuerdos: la final con Tolima que fue más sufrida y la de Pereira en Medellín que remontamos eso con Tommy (Ángel), esa fue una noche muy linda. De los mejores partidos que hemos jugado", dijo el jugador en su despedida.

Pabón es considerado ídolo en la afición verdolaga y le cumplió un sueño a su familia. Todos son hinchas "del verde" y al verlo con la camiseta no solo hizo feliz a sus padres, sino a sus hijos que se sintieron orgullosos de verlo con la verdolaga. "Más triunfo y alegría que otra cosa, cuando eso se viste de verde y blanco es algo increíble, ver a todo el estadio coreando el nombre de uno se me pone la piel de gallina. La decisión no fue fácil, pero hace parte del fútbol y de su familia, creo que hasta acá visto esta camiseta", dijo.

"Disculpa por cosas triste que vivieron. Nunca se merecían esas cosas, eso es parte del fútbol, pero me llevo lo mejor de ellos (hinchas)", dijo, que además resaltó que dolió perder aquella final del 2023 contra Millonarios y sin duda entiende el sentir del aficionado verdolaga que hoy está descontento con la decisión de este referente.

Dorlan Pabón, de 36 años, se convirtió en ídolo del equipo verdolaga. Debutó en 2010 bajo el mando de Santiago Escobar y se consagró campeón en 2011 contra Equidad. El delantero sumó varios títulos con la institución y más de 200 partidos en donde fue el goleador en muchas ocasiones. 'Memin' redujo su sueldo de México para volver en 2021 y seguir su historia en Medellín.