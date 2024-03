Blessd se compromete a comprar a Atlético Nacional: “Denme tiempo”

Atlético Nacionalatraviesa momentos difíciles tras su reciente eliminación de la Copa Libertadores 2024. La derrota ante Nacional de Paraguay, que se dio el pasado miércoles 28 de febrero, dejó a los aficionados consternados, y la voz de protesta resonó fuertemente en los alrededores del estadio Atanasio Girardot hasta altas horas de la noche.

Sin embargo, las declaraciones del reguetonero Blessd, quien ha demostrado ser un ferviente seguidor de 'El Rey de Copas', sorprendieron a la hinchada verdolaga. A lo largo del tiempo, el cantante ha compartido su pasión por el equipo antioqueño a través de sus redes sociales, donde frecuentemente se le ha visto luciendo camisetas alusivas al conjunto verde y blanco.

Tras la dolorosa eliminación, Blessd utilizó su cuenta de X, seguida por más de 500 mil personas, para dirigirse a la afición nacionalista. En un emotivo mensaje, el reguetonero expresó su compromiso con el equipo: "Denme tiempo muchachos, algún día lo compro y seremos felices por siempre". Estas palabras, cargadas de optimismo, han despertado la atención de los seguidores de Nacional, quienes ahora vislumbran la posibilidad de un futuro auspicioso.

Las palabras de Blessd no tardaron en hacerse virales, desatando cientos de comentarios en redes sociales. "Pero sino tienes para pagarle al Barbero", "Haga una vaca con Maluma y Balvin y traigan a Leonel de DT", "Decime cuantas veces tengo que poner el álbum para que eso pase mañana", "Es lo mejor que he oído en este mes", "Cómpralo ya, así sea a cuotas, no aguanto maaaaassssss", son algunas de las reacciones que ha dejado la publicación del reguetonero en X, antes Twitter.

Durante el transcurso del partido, Blessd ya había compartido su dolor por la situación de su amado club, escribiendo: "Me duele mucho mi club", acompañado de la imagen de un corazón roto.