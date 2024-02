¿Qué pasa en Atlético Nacional? Oscar Quintabani analiza el momento verdolaga

Atlético Nacional no pasa por el momento de los últimos años.El equipo verdolaga cayó humillado ante Nacional de Paraguay y se despidió de la Copa Libertadores 2024, en medio de una voz de protesta de su afición que incluso estuvo hasta altas horas de la noche en los alrededores del Atanasio Girardot.

Para entender lo que sucede hoy en el equipo paisa se tiene que mirar el inicio de la ruptura en 2022. Cuando Atlético Nacionalvenció al Deportes Tolima en la gran final, el volante Giovanni Moreno tiró duró por el salario del entrenador Hernán Darío Herrera, hecho que no cayó bien y derivó en la salida del '70'.

Desde allí la relación se deterioró e incluso se han dado amenazas hacia la actual junta directiva del equipo. Pero cómo sacar a un equipo multicampeón de una crisis tan compleja y recuperar el cariño del hincha, hecho que tendrá que hacer Repetto y no será tarea fácil. Por ejemplo, según el entrenador Óscar Quintabani, que dijo en diálogo Blog Deportivo, ya es un tema de varios compromisos en medio de un proyecto.

"Para el joven es más difícil no tiene la experiencia, siempre se apoyó de la experiencia del mayor. Si uno miraba el partido había gente experimentada. Si uno ve a un hombre con Bernardo Espinosa se mantiene en la experiencia, pero no es suficiente. No es solo un partido, sino son varios en que se han visto cosas negativas", dijo.

Publicidad

Quintabani fue bicampeón con Atlético Nacional en 2007, en un proceso donde aparecieron jugadores como David Ospina, Camilo Zúñiga e incluso el mejor momento de Víctor Hugo Aristizábal; por eso, según su experiencia, las propuestas deben estar ligada a los resultados deportivos para tener satisfecha a una afición tan grande como la del equipo paisa. El trabajo en conjunto de la experiencia con la juventud permitirá crear bases solidad del deporte.

"Uno de afuera es complicado opinar con certeza. En Nacional, sabemos que es un equipo que convoca y tiene una gran responsabilidad, con la historia y el presente. Pasa por un momento complicado, no empieza hoy, sino días atrás cuando hubo varios conflictos. El fútbol es un juego inteligente, entonces la parte emotiva es muy difícil, porque cuando esta comienza a traer dificultades y vemos lo que vimos ayer. Se viene un error, un mal pase o un mal tiro", añadió.