Mototaxistas salvan a cuatro personas de una misma familia de morir en un incendio en Barranquilla.

Un aparente corto circuito habría sido el motivo que generó un grave incendio en un taller de mecánica ubicado en el barrio Santa María, en el sur de Barranquilla, en horas de la madrugada de este jueves.

Jair Zapata, dueño del establecimiento y uno de los cuatro sobrevivientes, contó que se encontraba durmiendo junto a su esposa y sus dos hijos cuando, de repente, sintió un fuerte olor a humo que lo obligó a levantarse de inmediato.

Fue entonces allí cuando se percató que su taller de mecánica estaba prendido en llamas y buscó la manera de poner a salvo tanto a sus hijos como a su esposa.

Sin embargo, al no encontrar la llave de la puerta por el espeso humo que le imposibilitaba ver, terminó siendo auxiliado por un grupo de mototaxistas que derribaron la puerta principal de la casa y lograron sacarlos con vida.

Publicidad

"Todo sucedió absolutamente rápido y fueron los mototaxistas que se parquean ahí en la esquina que tenían unos diez minutos de tocarme la puerta, pero entonces yo me levanto y las llaves no las encontraba, intentamos salir por una ventana y no se pudo, pese a que casi diez personas estaban ahí dándole para que abriera, pero no se pudo", relató.

Así mismo, contó a medios de comunicación minutos después de superada la emergencia que "yo tenía a los niños con la cabeza ahí afuera para que respiraran ahí porque ya todo estaba fuerte, pero gracias a Dios aquí no hay rejas y no sé como tumbaron esa puerta, pero el hecho fue que la tumbaron y logramos salir".

Publicidad

La emergencia, que se dio sobre las 5:00 de la mañana de este jueves, fue atendida por cuatro máquinas de bomberos que lograron sofocar las llamas tras casi una hora de labores de mitigación.

Pese a ello, las pérdidas en el establecimiento superarían los $200 millones de pesos, teniendo en cuenta que allí se encontraban varios vehículos, dos propios y cuatro que pertenecían a sus clientes.