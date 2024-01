Dorlan Pabón se disculpó por derrota con América de Cali: "La culpa es de todos"

"Humillante", fue el título que medios internacionales le dieron al resultado que recibió Atlético Nacional en su visita al América de Cali. Y es que el equipo verdolaga cayó 4 a 1 en la Liga BetPlay, que, según el capitán Dorlan Pabón se debió a un error en conjunto que se debe mejorar.

El capitán verdolaga le pidió disculpas a la afición por el resultado en Cali, que, dice, no debe pasarle a un equipo como el verde paisa debido a su historia en Colombia: "Esto no puede volver a pasar, somos Atlético Nacional, el equipo más grande. Decirle al hincha que esto es culpa de todos, no del profe ni de nadie, sino de todos los jugadores porque todos trabajamos por unas cosas y salimos con otras. Aquí la culpa es de todos", dijo.

Asimismo, Dorlan Pabón pidió al hincha que siga creyendo en el proyecto y sigan apoyando al equipo que "esto hasta ahora está empezando", esto luego de la ola de malos comentarios que recibió el equipo en redes sociales y, sobretodo, porque un sector de la hinchada aseguró que no volverá al estadio Atanasio Girardot hasta que la situación mejor.

Cabe recordar que las últimas dos derrotas de Atlético Nacional se dieron por goleada; en el 2023, los verde cayeron 5 a 0 ante Independiente Medellín en la fecha 5 de los cuadrangulares finales y, ahora, meses después vuelve a caer ante otro gran rival, pero esta vez en el estadio Pascual Guerrero.

Además, según algunos hinchas de Atlético Nacional, los números no respaldan el proceso del técnico Jhon Jairo Bodmer desde que asumió el cargo hace algunos meses. El bogotano tiene un rendimiento de apenas el 49 % en 16 partidos dirigidos, en los cuales ha recibido 24 goles y perdido 7.

"Claro que ha mejorado, no por este marcador ni como el del año pasado que sé que son los únicos que tendrán en cuenta. Pero claro que ha mejorado, es un Nacional que sale a proponer, que se posiciona bien y genera espacios y ventajas para aprovechar, que desafortunadamente nos costó retroceder", dijo el técnico por estos comentarios.