Presidente de la FCF sobre las polémicas arbitrales: "Es parte de la esencia del fútbol"

Las últimas semanas el fútbol colombiano ha estado marcado por las polémicas arbitrales que han influido en los resultados de varios partidos en la liga colombiana. Ante el descontento de varios jugadores y dirigentes, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, expresó que estas acciones hacen parte del juego.

El dirigente señaló que son acciones de interpretaciones y por eso la revelación de los audios del VAR ayudan a dar luces de los argumentos que usó el cuerpo arbitral para tomar una decisión.

"Realmente a nosotros nos preocupa mucho cuando existen estas polémicas arbitrales, pero eso es parte de la esencia del fútbol, no de ahora, sino de toda la vida. Hoy la comisión arbitral decidió hacer público el audio del VAR del partido de Deportivo Pereira - Junior, el VAR aclara muchas cosas, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es algo que de pronto nosotros no maximizamos, que es el efecto interpretación. No todos estamos de acuerdo en la misma interpretación sobre una jugada respectiva. Creo que un gran ejemplo es lo que pasó en el partido Pereira - Junior, que hoy para algunos queda muy claro con los audios y los videos del VAR", detalló Jesurún.

El presidente de la FCF también comentó que detrás del arbitraje colombiano hay una estructura que siempre está trabajando para tomar las decisiones correctas, pues ese mundo "no es fácil".

¿Qué pasará con Machado?

Pese a las polémicas que han ensombrecido al arbitraje en Colombia, Jesurún respaldó a Imer Machado, quien actualmente se desempeña como director de la Comisión de Árbitros de la FCF. Asimismo, opinó que en el país hay uno de los mejores arbitrajes en el mundo.

"Machado es empleado nuestro y es un hombre que yo sé que trabaja muy bien, es un hombre serio. Yo pregunto, ¿qué responsabilidad puede tener una persona por un error, un eventual error arbitral, de interpretación arbitral? El arbitraje en Colombia, comparado con otros arbitraje en el mundo, es un arbitraje bastante bueno", añadió.

¿Qué dicen desde Dimayor?

Por su parte, el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, se refirió a las investigaciones de supuestos amaños en el fútbol colombiano, recalcó que la Fiscalía, Policía e Interpol están involucrados en este proceso.

"Esa investigación se está llevando a cabo. No es fácil desde el punto de vista probatorio, por supuesto, no es fácil con los elementos que como Comisión Disciplinaria se tienen para llevar a cabo una una investigación de estas características, pero pues nos hemos apoyado, por supuesto, con la Fiscalía, la Policía, la Policía Judicial y también la Interpol. Esto es un delito transnacional que no solo amenaza al fútbol en Colombia, sino muchos deportes y también muchas ligas a nivel mundial", concluyó Jaramillo.