Presidente de Patriotas: "Ojalá las cosas no salgan de control y siga contrato de Mantilla con Cali"

El presidente de Patriotas, César Guzmán, contó en Blog Deportivo cuál es la situación del jugador Kevin Mantilla, quien está cedido al Deportivo Cali y podría terminar su vinculación con el azucarero antes de lo previsto porque le deben varios sueldos.

Vale recordar que hay una cláusula que enfatiza que, si al jugador no se le paga su sueldo por tres meses, el deportista puede terminar su contrato y marcharse del club, como es el caso de Mantilla.

“Eso es lo que sucede con todos los futbolistas que no reciben el pago de su salario durante un término establecido justamente por el estatuto del jugador de la Fifa. Yo esperaría que eso no sucediera, que el Deportivo Cali pueda cumplir las obligaciones con el futbolista y que, de esa manera, tanto para el futbolista como para el Deportivo Cali, las cosas no se salgan de control y que continúen con el desarrollo del contrato laboral firmado por ellos”, expresó el dirigente.

El presidente de Patriotas fue cauto y espera que el equipo vallecaucano pueda cumplir con sus obligaciones laborales para que no se deba llevar el caso a un tribunal deportivo.

Publicidad

“Yo espero siempre que las cosas resulten de buena manera, que el Deportivo Cali pueda cumplir con sus obligaciones y que tanto el Deportivo Cali proteja su patrimonio como también ayuda a proteger el patrimonio de Patriotas porque pues compartimos los derechos deportivos del jugador en un 50% para cada uno de los clubes”, añadió.

La protesta de los jugadores del Cali

Los jugadores del Deportivo Cali no se entrenaron este martes, 16 de mayo, para protestar porque el equipo les adeuda los salarios de los últimos dos meses y medio. Asimismo, evalúan la posibilidad de no jugar este ante Boyacá Chicó en la última fecha de la Liga BetPlay.

Publicidad

"Apoyamos a nuestros compañeros del plantel del Cali, en su decisión de no entrenar este martes debido al incumplimiento de los directivos en el pago del ingreso mensual, de dos y medio y tres meses", apoyó Acolfutpro.

Le puede interesar: