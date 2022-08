Presidente del Deportivo Cali desmintió problemas con los jugadores y pidió el apoyo de la hinchada

Deportivo Cali sigue en una mala racha en el fútbol colombiano , pues en las últimas horas se conoció una denuncia por parte de la Asociación de Futbolistas (Acolfutpro) le solicitó a la Dimayor la suspensión del reconocimiento deportivo del cuadro ‘Azucarero’, ya que, según la denuncia, el equipo incumplió con el pago de sueldos.

“No sé el interés que hay detrás de tanta noticia falsa. Ayer no se pagó porque era festivo, pero ya está mañana se hizo el pago del mes (…) El periodo de dos meses que alegan ya no existe. Me di cuenta de eso en una entrevista que me recordaron eso, llamé a la financiera y me hicieron saber que ya se pusieron al día”, explicó el presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena para Blu Radio.

Mena le pidió a la hinchada que “remen todos juntos”, pues aún nada está perdido. El presidente aseguró que su único objetivo es la grandeza del club, por eso, le pide a la afición que estén del lado de ellos y den más del 100%.

“Las redes sociales han empezado a decir que el Cali está quebrado, y no es así, eso lo único que genera es que los bancos se alejen cuando más los necesitamos de aliados. He dado mi palabra, pero cuando pasan estas cosas es muy dificil”, añadió.

Mena confirmó que la deuda del Deportivo Cali es de 91.000 millones de pesos. Asimismo, el club se ha visto en la necesidad de pedir ayuda a los bancos porque necesitan ese alivio financiero, pues se acerca un proyecto para el Pacífico que podría impulsar el comercio y el estatus de la institución.

“Estoy seguro de que con la ayuda de todo el mundo: hincha, asociado, junta directiva y compañeros, este barco se endereza rapidísimo (…) Estoy seguro de que vamos a voltear esto de la mejor manera y aquí vamos a darle el poder al rendimiento deportivo. Todos los equipos tienen riesgo de ir a B, nosotros estamos lejos y así será por mucho tiempo. Caímos en esto, el daño de la copa y todo es normal”, aseveró.