¿Qué información se evalúa para determinar el costo de un futbolista? Empresario explica

El portal especializado en transferencias de fútbol Transfermarkt publicó una información sobre el costo en el mercado de Luis Díaz en el Liverpool, pues se mantuvo en una cotización de 75 millones de euros y argumentaron que no subió el precio porque “está siendo menos influyente en los goles”.

Al respecto, el empresario y agente de fútbol Juan Pablo Pachón detalló en Blog Deportivo cuáles son los factores que se tienen en cuenta al momento de realizar la transferencia de un jugador más allá de los datos. Recalcó que este tipo de plataformas son un estimativo, pero no son precisas en los valores.

"Obviamente lo que son la data, los partidos, los minutos, todo ese tipo de información que llega fácilmente, se puede encontrar online, los goles, las transferencias pasadas, pero al evaluar los jugadores son bastante erróneos", dijo.

Además, comentó que no hay una entidad que regule las estimaciones de estos valores por lo que no se puede confiar 100 %, pues no tienen en cuenta factores como la oferta, la demanda, las necesidades, las competencias que estén disputando, lesiones, entre otros. De hecho, comentó que en Colombia, según estas plataformas, hay jugadores cotizados en 700.000 euros, pero estas cifras, según Pachón, ya no se manejan en Colombia y son "mucho más altas".

"El mercado del fútbol no es un mercado tangible (...) Por ejemplo, Ocampo, si usted se mete en Transfermarkt aparece que el valor creo que son 800.000 euros. Yo recientemente traje una oferta que fue mucho más elevada de eso y Nacional hoy pide tres millones", añadió el empresario en los micrófonos de Blu Radio.

Entretanto, Pachón reconoció que ha sido un proceso de innovación las cotizaciones de los deportistas, pues antes solo se tenía las grabaciones de las actuaciones de los futbolistas, edad, posición y algún estimativo económico por parte del equipo.