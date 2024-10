¿Qué sanciones recibirá Nacional por desmanes en el Atanasio? Alcalde de Medellín responde

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez , tomó acciones firmes y contundentes para combatir la violencia en los estadios de fútbol. El reciente en el estadio Atanasio Girardot donde se registraron grescas y violentas peleas con armas cortopunzantes incluidas llevó al mandatario local a tomar medidas drásticas para garantizar la seguridad de los verdaderos hinchas y erradicar la violencia de los eventos deportivos. Gutiérrez habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales y entregó detalles de esta decisión.

¿Qué sanciones recibirá Nacional por desmanes en el Atanasio?

Inicialmente, se presentaron pruebas que implicaban a diez personas en los actos de violencia. Como primer paso, se suspendió el estadio por dos fechas, y se cerraron las fronteras para las hinchadas visitantes durante el resto del año y el próximo. Estas acciones buscan evitar futuros incidentes y salvaguardar la integridad de los asistentes a los partidos.

"A esta gente que va a los estadios a intentar asesinar a otras no son hinchas, hasta cuándo vamos a seguir justificando la violencia. Esos son delincuentes . Nosotros presentamos gracias a la tecnología que tenemos en el estadio, con las cámaras de las entradas y lo que tenemos frente a las tribunas presentamos inicialmente 10 personas que estarían involucradas en temas de tentativas de homicidio y por supuesto, en temas de amenaza"

Las decisiones que yo tomé como alcalde inicialmente fueron dos fechas de suspensión del estadio, pero además cierre de fronteras para hinchadas visitantes durante lo que queda del 2024 y todo el 2025. Hemos pedido que haya una reunión con Dimayor con los equipos, con Gobierno nacional, con policía, porque aquí hay un tema de fondo agregó el alcalde de Medellín

Publicidad

Sin embargo, el alcalde también hizo hincapié en la necesidad de una reunión con el Gobierno nacional, la policía y los equipos deportivos para abordar el tema de las requisas en los estadios. Actualmente, la responsabilidad recae en los equipos al alquilar el estadio, pero el alcalde considera necesario establecer claridad sobre este asunto y definir quién debe encargarse de los controles de seguridad.

Desmanes en en Atanasio Girardot. Foto: cuenta X Denuncias Antioquia-montaje Blu Radio.

Posición del Gobierno nacional

La postura del presidente Gustavo Petro de justificar la violencia en los estadios como un reflejo de los fracasos de los jóvenes en sus vidas no es compartida por el alcalde. Él considera que esta interpretación es absurda y que la violencia debe ser erradicada sin justificaciones. Para el alcalde, no se puede aceptar que un resultado de un partido de fútbol termine con personas heridas y vidas en peligro debido a la violencia de algunos individuos.

Publicidad

El alcalde enfatizó que la violencia en los estadios no puede seguir siendo justificada. Aunque reconoce que no todos los jóvenes son violentos, considera que se debe trabajar en la erradicación de la violencia como un problema a nivel nacional. Además, hizo un llamado al Ministerio del Interior y a los demás alcaldes para buscar soluciones conjuntas y poner fin a esta situación en todos los estadios del país.

"Aquí ese cuento de seguir justificándolo todo eso no es aceptable entonces siempre va a haber una excusa. No, es que ese joven vivió esta situación, listo. Si un joven quiere cambiar, le damos la oportunidad de nosotros aquí, por ejemplo, y no por el hecho de ser joven como excusa, que es que entonces todo joven es violento. Eso no es cierto, aquí no se puede seguir justificando la violencia.

Finalmente, mencionó que es hora de actuar y proteger a los verdaderos hinchas y que la violencia en los estadios no puede continuar, pero también que esto es responsabilidad de todos trabajar juntos para garantizar la seguridad y disfrutar del fútbol de manera pacífica.

Escuche la entrevista acá: