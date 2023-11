Ray Vanegas por agresión por parte de hinchas de Nacional: "Son cagones"

El futbolista Ray Vanegas denunció que fue víctima de agresiones por parte de seguidores luego de la final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Millonarios. El jugador fue al Atanasio Girardot a ver a su hermano Óscar Vanegas, quien defiende los colores del equipo capitalino.

En sus redes sociales, Ray Venegas, exjugador del Medellín, detalló que cinco "hinchas" lo golpearon en las costillas e incluso tenían armas cortopunzantes,, por lo que la Policía tuvo que intervenir. En conversación con Blog Deportivo, el futbolista lamentó lo ocurrido y que este deporte no se pueda vivir en paz.

"Sí me aporrearon mucho la verdad. Me reventaron la boca, me pegaron varios puños. Fue un momento maluco, pero bueno, ya pasó (...) Yo nunca he ido a un partido de Nacional a no ser que juegue contra ellos, pero mi hermano estaba ahí con Millonarios, y pues ninguno de mis familiares pudieron venir, entonces no quería dejar solo a mi hermano. Me cogieron ahí entre cinco, me decían: 'Ray Vanegas, usted por acá no puede andar'", relató en Blu Radio.

Pese a la amarga situación que vivió, agradece a Dios porque la situación no pasó a mayores, como sí ha sucedido en otros casos. Infortunadamente estos agresores se volaron del lugar de los hechos y no lograron ser capturados.

"Me sentí vulnerable. Cinco manes bien grandes ahí, hasta cagones son porque uno también es hombre. Y si un man te va a pegar, bueno, pero ya cinco, y con esa con esa maldad, realmente son cagones", añadió.

Ray Vanegas también comentó que no interpondrá una denuncia contra los hombres que lo agredieron físicamente, "pues no los quiere volver a ver", pero los perdona y espera que está situación no se vuelva a presentar. Afortunadamente, en el momento que lo golpearon, no iba con su hija de ocho años.

"Dios también es bueno. Todo el tiempo me guardó y aquí estamos. Vamos para adelante. Eso ya pasó. Los perdono. No pasó nada. Que Dios los bendiga, los proteja y que cambien", dijo Vanegas.

El futuro de Ray Vanegas

Por ahora está de vacaciones en Medellín. En el 2023, el primer semestre estuvo en Perú y luego jugó en Brasil, país en el que espera continuar su carrera profesional aunque no descarta una oportunidad laboral en Colombia.

