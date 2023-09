Robert Mejía, feliz por su golazo de mitad de cancha: "No dormí nada, fue inspiración"

El jugador Robert Mejía reveló en conversación con Blog Deportivo que no pudo dormir luego de haber marcado el golazo con Atlético Nacional desde mitad de cancha en los cuartos de final de la Copa BetPlay en su visita a Águila Doradas.

El futbolista, de 22 años, también comentó que fue una jugada muy rápida en la que midió la posición del arquero y tuvo la confianza suficiente para anotar un gol de media distancia de más de 50 metros, aunque no es la primera vez que lo hace, pues contra Águilas, casualmente, ya lo había hecho, pero en un torneo juvenil.

“Más que todo es inspiración, me considero un jugador con mucha técnica. La jugada fue muy rápida porque yo veo que el portero me mira, intercambiamos miradas y decido pegarle al arco. Gracias a Dios se dio ese gol, estoy muy contento. El balón iba muy fuerte y creo que fue más virtud mía”, dijo en los micrófonos de Blu Radio.

Mejía manifestó que no se cansa de ver el video de su golazo e incluso cuando ocurrió la jugada, después de que Dorlan Pabón recuperó el balón, no vio que un compañero estaba marcando una diagonal y solo pensó en colgar al arquero y hacer uno de los mejores goles de su joven carrera.

📽️⚽ El espectacular GOLAZO de Robert Mejía desde detrás de mitad de cancha para convertir su primer tanto con la camiseta del más grande de Colombia.pic.twitter.com/gPLam1Bgfu — La Página Verdolaga (@LaPagVerdolaga) September 28, 2023

Sobre su celebración, como si fuera un mago, contó que se inspiró en el francés Paul Pogaba, quien suele celebrar de esa manera el fútbol europeo.

“En el gol todo el mundo se me acerca, pero en el video se ve que me querían abrazar y estoy un poco apenado con Ángulo porque lo empujo de la emoción por hacer la celebración; estaba muy feliz y en ese momento no sabía qué hacer (...) La celebración era de Pogba, la vi y la tenía que hacer”, añadió.

Asimismo, contó que su entrenador William Amaral lo ha apoyado bastante desde que llegó a Atlético Nacional y fue una de las personas del equipo que más se alegró por la anotación que realizó, que era el 0-2 parcial y que sirvió para que el equipo terminara ganando 0-3.

Robert Mejía, que calza 39.5, espera seguir haciendo historia en Atlético Nacional y aportando con su técnica en los partidos a nivel nacional.

