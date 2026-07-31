¿Santa Fe comprará a Nahuel Bustos y Franco Fagúndez? Presidente responde

Los hinchas de Independiente Santa Fe están felices por la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de golear 0-3 a Caracas en condición de visitante. Los atacantes Nahuel Bustos y Franco Fagúndez fueron figuras al anotar en la victoria internacional.

Tras el resultado en Venezuela, una de las preguntas que más se hacen los aficionados cardenales es si el club hará un esfuerzo para adquirir los derechos deportivos de ambos futbolistas, quienes se han convertido en piezas importantes dentro del esquema del técnico Pablo Repetto durante el segundo semestre.

Al respecto, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, manifestó en Blog Deportivo que las directivas creen en el talento y aporte de los atacantes, pero que todo depende de las arcas económicas del club.

“Ya hoy toda nuestra afición nos piden que hay que comprar a Nahuel, que hay que comprar a Fagúndez. Claro, los compraremos si tenemos las facilidades para comprarlos, porque creemos en esos jugadores”, afirmó Méndez, quien también destacó el trabajo de los extranjeros Emanuel Olivera y Maximiliano Lovera.



Franco Fagúndez, delantero de Santa Fe Foto: AFP

Las contrataciones de Santa Fe

El presidente explicó que una de las claves del momento deportivo que atraviesa Santa Fe ha sido la continuidad de los procesos y la responsabilidad financiera. Según indicó, el club ha evitado realizar contrataciones masivas y ha preferido consolidar una base de jugadores que viene mostrando resultados tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana.

Mientras la ilusión crece entre los aficionados por una buena campaña internacional, Méndez dejó claro que cualquier decisión sobre la compra de Bustos y Fagúndez dependerá de las posibilidades económicas de la institución.

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Por ahora, la plantilla se enfocará en el próximo partido contra Once Caldas por liga y luego lo que será los octavos de final contra River Plate.